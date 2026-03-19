Nemcsak figyelmetlenség: ébren is alszik, aki ebben szenved

Sokan tapasztalják, hogy nehéz hosszú ideig koncentrálni, különösen fárasztó feladatok közben. Egy friss vizsgálat azonban arra utal, hogy az ADHD – val élők esetén ez nem csupán figyelmetlenség kérdése: az agy működésében mérhető, alváshoz hasonló mintázatok jelenhetnek meg ébrenlét közben is.

Új kutatás szerint az ADHD - vel élő felnőtteknél az agy az átlagosnál gyakrabban kapcsol ébren is alvó üzemmódba, ez pedig közvetlenül befolyásolhatja a figyelmet

Mi történik az ADHD - s agyban figyelem közben?

Az ADHD egy gyakori idegrendszeri állapot, amely nemcsak gyermekeket, hanem felnőtteket is érint. A tünetek – például a figyelemzavar vagy az impulzivitás – jelentősen befolyásolhatják a mindennapi életet.

A Monash University kutatói ADHD-val élő felnőtteket vizsgált, és azt találták, hogy az agyuk gyakrabban „csúszik át” rövid, alvásszerű állapotba. Ezek az epizódok nagyon rövidek, de elegendőek ahhoz, hogy megszakítsák a folyamatos figyelmet.

A vizsgálatban 32 ADHD-s felnőttet hasonlítottak össze 31 olyan személlyel, akiknél nem diagnosztizáltak ilyen állapotot. A résztvevőknek egy tartós koncentrációt igénylő feladatot kellett elvégezniük, miközben az agyi aktivitásukat mérték. Az eredmények szerint az ADHD-s csoportban jóval több ilyen „alvásjellegű” aktivitás jelent meg, ami több hibával, lassabb reakcióidővel és gyakoribb figyelemkieséssel járt együtt.

Miért „alszik el” az agy ébrenlét közben?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ezek az alvásszerű mintázatok önmagukban nem rendellenesek. Egészséges embereknél is előfordulnak, például hosszú vagy mentálisan megterhelő feladatok során. A különbség az, hogy ADHD esetén ezek sokkal gyakrabban jelentkeznek.

Olyan, mintha az agy rövid „szüneteket” tartana, ami megnehezíti az egyenletes teljesítményt.

Ez segíthet megmagyarázni, miért tapasztalnak sokan hirtelen figyelemkiesést, még akkor is, ha próbálnak koncentrálni.

Lehet ezt a jelenséget kezelni?

A kutatók szerint a jövőben új kezelési lehetőségek is megjelenhetnek. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy bizonyos hangingeres módszerek alvás közben képesek befolyásolni az agyi aktivitást. Felmerült, hogy ezek a technikák csökkenthetik a nappali alvásszerű epizódokat is, ami javíthatná a koncentrációt és a teljesítményt ADHD esetén. Bár ez még kísérleti szakaszban van, a megközelítés teljesen új irányt nyithat a kezelésben.