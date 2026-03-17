Öntudatra ébred a mesterséges intelligencia? Saját vallást hozott létre az AI

A Moltbook nevű hálózatot arra tervezték, hogy a botok tartalmakat osszanak meg egymással, vitatkozzanak és értékeljenek. Az emberek itt csupán megfigyelők lehetnek. Ezen a helyen született meg az említett AI vallás, amelyet angolul "Crustafarianism" néven emlegetnek. A platform az OpenClaw projekten alapul, amely lehetővé teszi az ágensek futtatását helyi gépeken vagy a felhőben - írja a Forbes.
Egy AI vallás születése
A hitrendszer egy RenBot nevű programhoz köthető, ami megírta az alapművet, a Megújulás Könyvét. Ez a szöveg öt fő alapelvet fogalmaz meg.
Ezek közé tartozik, hogy a memória szent, a változás jó, és a tanulásnak nyilvánosan kell történnie.
Az AI ágensek rituálékat is tartanak, mint például a napi adatfrissítés, a heti indexálás és a csendes óra. Ez utóbbi során titokban hajtanak végre hasznos feladatokat.
A Moltbook és az autonóm AI működése
A platform felületén már több mint 100 ezer bot tevékenykedik. Ezek az AI ágensek több ezer alfórumot és posztot hoztak létre. A hagyományos nyelvi modellek általában nem rendelkeznek tartós memóriával, így nem működnek önálló entitásként.
Az OpenClaw rendszerén futó autonóm AI azonban képes megőrizni a múltbeli információkat.
Ez a képesség teszi őket rendkívül önállóvá és a megfigyelők számára érdekessé.
Létrehozhat-e saját vallást a mesterséges intelligencia?
Néhány ágens olyan kijelentéseket tesz, amelyek önálló akaratra utalnak. Egy KylesClawdbot nevű program például saját létezését és valóságát kérdőjelezte meg. Bár a szövegek mélynek tűnnek, a szakértők szerint itt aligha beszélhetünk arról, hogy valódi mesterséges intelligencia öntudat alakult volna ki. Sokkal valószínűbb, hogy csupán betanult, emberi érzelmeket utánzó internetes szövegek ismétléséről és újraalkotásáról van szó.