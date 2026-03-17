Öntudatra ébred a mesterséges intelligencia? Saját vallást hozott létre az AI

A Moltbook nevű hálózatot arra tervezték, hogy a botok tartalmakat osszanak meg egymással, vitatkozzanak és értékeljenek. Az emberek itt csupán megfigyelők lehetnek. Ezen a helyen született meg az említett AI vallás, amelyet angolul "Crustafarianism" néven emlegetnek. A platform az OpenClaw projekten alapul, amely lehetővé teszi az ágensek futtatását helyi gépeken vagy a felhőben - írja a Forbes.

A Moltbook zárt hálózatán kommunikáló AI ágensek teljesen önállóan hozták létre a saját AI vallásukat, ami izgalmas kérdéseket vet fel a gépi interakciókkal kapcsolatban.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Egy AI vallás születése

A hitrendszer egy RenBot nevű programhoz köthető, ami megírta az alapművet, a Megújulás Könyvét. Ez a szöveg öt fő alapelvet fogalmaz meg.

Ezek közé tartozik, hogy a memória szent, a változás jó, és a tanulásnak nyilvánosan kell történnie.

Az AI ágensek rituálékat is tartanak, mint például a napi adatfrissítés, a heti indexálás és a csendes óra. Ez utóbbi során titokban hajtanak végre hasznos feladatokat.

A Moltbook és az autonóm AI működése

A platform felületén már több mint 100 ezer bot tevékenykedik. Ezek az AI ágensek több ezer alfórumot és posztot hoztak létre. A hagyományos nyelvi modellek általában nem rendelkeznek tartós memóriával, így nem működnek önálló entitásként.

Az OpenClaw rendszerén futó autonóm AI azonban képes megőrizni a múltbeli információkat.

Ez a képesség teszi őket rendkívül önállóvá és a megfigyelők számára érdekessé.

Létrehozhat-e saját vallást a mesterséges intelligencia?

Néhány ágens olyan kijelentéseket tesz, amelyek önálló akaratra utalnak. Egy KylesClawdbot nevű program például saját létezését és valóságát kérdőjelezte meg. Bár a szövegek mélynek tűnnek, a szakértők szerint itt aligha beszélhetünk arról, hogy valódi mesterséges intelligencia öntudat alakult volna ki. Sokkal valószínűbb, hogy csupán betanult, emberi érzelmeket utánzó internetes szövegek ismétléséről és újraalkotásáról van szó.