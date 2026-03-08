Meghökkentő felfedezés: mostantól te is irányíthatod, miről álmodsz

Bizonyára mind hallottuk már a tanácsot, hogy ha egy problémán nagyon törjük a fejünket, érdemes aludnunk rá egyet. Nos, a jelek szerint e mögött a népi bölcsesség mögött több lehet a tudományos igazság, mint elsőre gondolnánk. Bár számos anekdota szól arról, hogy valakinek az álmai segítettek egy rejtély megfejtésében, kísérletesen nagyon nehéz ezt a jelenséget vizsgálni, mert az álmokat nemigen tudjuk célirányosan manipulálni. A Northwestern University (Egyesült Államok) idegtudósai most olyan tanulmánnyal rukkoltak elő, amely igazolja az álmok befolyásolásának lehetőségét, és kulcsfontosságú adalékokkal járul hozzá ahhoz az elmélethez, amely szerint a gyors szemmozgásokkal kísért REM alvásszakasz, amikor az álomlátás történik, különösen alkalmas a kreatív problémamegoldások felbukkanásának elősegítésére.

Az álmok segítségünkre lehetnek a mindennapi életben.

A célzott emlék-reaktiválásnak (targeted memory reactivation, TMR) nevezett technika segítségével, melynek során a kísérlet résztvevőinek alvás közben egy korábbi feladathelyzetre emlékeztető hangokat játszottak le, a kutatóknak sikerült előidézniük, hogy a résztvevők többet álmodjanak egyes véletlenszerűen kiválasztott megoldatlan problémákról. Lényeges körülmény, hogy a kísérletvezetők csak olyankor játszották le a hangokat, amikor egyidejűleg elektrofiziológiai úton megbizonyosodtak afelől, hogy a résztvevő alszik.

A kutatók azt tapasztalták, hogy a résztvevők 75%-ának álmaiban bukkantak fel a megoldatlan rejtvényekkel kapcsolatos emlékfoszlányok és képzetek. Ezen túlmenően az álmokban felbukkanó feladatokat a résztvevők utóbb nagyobb eséllyel oldották meg, mint azokat, amelyekről nem álmodtak (42% kontra 17%).

A zene és az éber álmok szerepe a kísérletben

Ez a megfigyelés önmagában még nem szolgáltat perdöntő bizonyítékot arra, hogy egy konkrét rejtvény álombeli felbukkanása elősegíti annak ébredés utáni megoldását. Más tényezők – például a feladat megoldása iránti kíváncsiság – egyszerre növelhetik mind az álombeli megjelenés, mind a megoldás valószínűségét. Ezzel együtt az álmok TMR-rel történő befolyásolása fontos lépést jelent az álmok által elősegített kreatív feladatmegoldás kiaknázása felé.

A mai világban számos probléma kreatív megoldásokat kíván. Ha jobban megértjük, miként képes az agyunk kreatívan gondolkodni és friss, kreatív ötletekkel előállni, közelebb jutunk e problémák megoldásához, és az álmok szándékos befolyásolása egy eszköz lehet erre”

– emelte ki Ken Paller, a Northwestern University művészeti és tudományos fakultásának (Weinberg College of Arts and Sciences) pszichológia professzora és a Neuroscience of Consciousness idegtudományi szakfolyóiratban megjelent cikk rangidős szerzője.