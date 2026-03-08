Meghökkentő felfedezés: mostantól te is irányíthatod, miről álmodsz

Bizonyára mind hallottuk már a tanácsot, hogy ha egy problémán nagyon törjük a fejünket, érdemes aludnunk rá egyet. Nos, a jelek szerint e mögött a népi bölcsesség mögött több lehet a tudományos igazság, mint elsőre gondolnánk. Bár számos anekdota szól arról, hogy valakinek az álmai segítettek egy rejtély megfejtésében, kísérletesen nagyon nehéz ezt a jelenséget vizsgálni, mert az álmokat nemigen tudjuk célirányosan manipulálni. A Northwestern University (Egyesült Államok) idegtudósai most olyan tanulmánnyal rukkoltak elő, amely igazolja az álmok befolyásolásának lehetőségét, és kulcsfontosságú adalékokkal járul hozzá ahhoz az elmélethez, amely szerint a gyors szemmozgásokkal kísért REM alvásszakasz, amikor az álomlátás történik, különösen alkalmas a kreatív problémamegoldások felbukkanásának elősegítésére.
A célzott emlék-reaktiválásnak (targeted memory reactivation, TMR) nevezett technika segítségével, melynek során a kísérlet résztvevőinek alvás közben egy korábbi feladathelyzetre emlékeztető hangokat játszottak le, a kutatóknak sikerült előidézniük, hogy a résztvevők többet álmodjanak egyes véletlenszerűen kiválasztott megoldatlan problémákról. Lényeges körülmény, hogy a kísérletvezetők csak olyankor játszották le a hangokat, amikor egyidejűleg elektrofiziológiai úton megbizonyosodtak afelől, hogy a résztvevő alszik.
- A kutatók azt tapasztalták, hogy a résztvevők 75%-ának álmaiban bukkantak fel a megoldatlan rejtvényekkel kapcsolatos emlékfoszlányok és képzetek. Ezen túlmenően az álmokban felbukkanó feladatokat a résztvevők utóbb nagyobb eséllyel oldották meg, mint azokat, amelyekről nem álmodtak (42% kontra 17%).
A zene és az éber álmok szerepe a kísérletben
Ez a megfigyelés önmagában még nem szolgáltat perdöntő bizonyítékot arra, hogy egy konkrét rejtvény álombeli felbukkanása elősegíti annak ébredés utáni megoldását. Más tényezők – például a feladat megoldása iránti kíváncsiság – egyszerre növelhetik mind az álombeli megjelenés, mind a megoldás valószínűségét. Ezzel együtt az álmok TMR-rel történő befolyásolása fontos lépést jelent az álmok által elősegített kreatív feladatmegoldás kiaknázása felé.
A mai világban számos probléma kreatív megoldásokat kíván. Ha jobban megértjük, miként képes az agyunk kreatívan gondolkodni és friss, kreatív ötletekkel előállni, közelebb jutunk e problémák megoldásához, és az álmok szándékos befolyásolása egy eszköz lehet erre”
– emelte ki Ken Paller, a Northwestern University művészeti és tudományos fakultásának (Weinberg College of Arts and Sciences) pszichológia professzora és a Neuroscience of Consciousness idegtudományi szakfolyóiratban megjelent cikk rangidős szerzője.
A kutatók húsz olyan embert hívtak meg a kísérletbe, akik saját tapasztalatuk szerint ún. lucid (éber, tudatos) álmodók, vagyis álomlátás közben tudatában vannak a ténynek, hogy most éppen álmodnak. A laboratóriumba való érkezésükkor a résztvevőknek fejtörős rejtvényeket kellett megoldaniuk. Mindegyik rejtvényre három percet kaptak, és mindegyikhez saját, jól megkülönböztethető zene tartozott. Mivel a fejtörők igen fogósak voltak, a legtöbbet a résztvevőknek nem sikerült a rendelkezésre álló idő alatt megfejteni. A kutatók ezt követően ún. poliszomnográfiás megfigyeléssel követték nyomon a résztvevők alvás közbeni élettani mutatóit, míg azok a kísérleti helyszínen töltötték az éjszakát.
A tudósok véletlenszerűen kiválasztották a rejtvények egyik felét, és a gyors szemmozgással kísért álomlátásos alvási szakaszban ezeknek a zenéit játszották le a résztvevőknek, hogy szelektív módon újraaktiválják velük a feladatokon való gondolkodást. Egyes résztvevők a lefekvés előtt előre megbeszélt jelekkel – például ismételt ki-be szuszogással – jelezték, hogy hallják a bemutatott zenét és álmukban dolgoznak a neki megfelelő rejtvényen.
Meglepő hatás a nem tudatos álmokra és a jövőbeni tervek
Az ébredést követően a résztvevők beszámoltak a kísérletvezetőknek az álmaikról. Ezekben visszatérő elemként bukkantak fel a rejtvényekkel kapcsolatos emlékfoszlányok és ötletek, de a 20 résztvevő közül 12-nél az álmok sokkal inkább azokra a konkrét rejtvényekre vonatkoztak, amelyeknek a zenéit alvás közben bejátszották nekik, mint azokra, amelyeknek nem hangzottak el a zenéi. Ugyanezek a résztvevők később eredményesebben fejtették meg az álomban reaktivált rejtvényeket, mint a többit: az sikerarány 42 kontra 17 százalék volt a reaktivált rejtvények javára, és ez a különbség statisztikailag jelentősnek mutatkozott.
A tanulmány vezető szerzője Karen Konkoly, Paller kognitív idegtudományi laboratóriumának posztdoktora, aki már a doktori fokozatát is a Northwesternen szerezte.
Konkoly szerint a legmeglepőbb az, hogy a bejátszott zenék milyen mértékben tudták befolyásolni a nem-lucid, tehát tudatosan nem álomként megélt álmokat is.
„Annak ellenére, hogy nem volt lucid állapotban, az egyik résztvevő egy álombeli szereplőhöz fordult segítségért annak a rejtvénynek a megoldásához, amelyiknek a zenéjét bejátszottuk neki. Egy másikuknak egy fákkal kapcsolatos rejtvény zenéjét mutattuk, és ébredés előtt épp azt álmodta, hogy egy erdőben sétál. Volt olyan résztvevő is, akinek egy dzsungeles rejtvény hanganyagát játszottuk be, és ő olyan álomból ébredt, amelyikben egy dzsungelben horgászott, és erről a rejtvényről gondolkodott – meséli Konkoly. – Ezek különösen izgalmas példák, mert azt mutatják, hogy az emberek álmukban is tudnak utasításokat követni, és az álmokat akkor is lehet alvás közben bejátszott hangokkal befolyásolni, ha az alany nincs tudatában annak, hogy álmodik.”
A kutatók elmondták: következő lépésben azt tervezik, hogy a célzott memória-reaktiválás és interaktív álmodás módszereivel az álomlátás további feltételezett funkcióit, például az érzelmi szabályozást és az általános tanulást szeretnék célba venni.
Bízom benne, hogy eredményeink révén még határozottabb következtetéseket tudunk majd levonni az álmodás funkcióival kapcsolatban
– nyilatkozta Konkoly. – Ha a tudomány minden kétséget kizáróan ki tudja mondani, hogy az álmok fontosak a problémamegoldás, a kreatvitás és az érzelmi szabályozás szempontjából, akkor az emberek remélhetőleg elkezdik komolyabban venni az álmok mentális egészségben és jóllétben betöltött szerepét.”