Az élénk álmok becsapják az agyat: úgy érezzük, sokat aludtunk

A legújabb kutatások szerint az élénk álmok gyakorisága és intenzitása szorosan összefügg az agy bizonyos területeinek aktivitásával alvás közben. A tudósok különösen érdekesnek találják, hogy egyes embereknél miért jelentkeznek gyakrabban ezek az intenzív álomélmények, míg másoknál szinte soha nem fordulnak elő. A válasz, mint kiderült, az agy éjszakai működésében keresendő.

Az élénk álomképek után ébredéskor frissebbnek érezzük magunkat

A REM alvás rejtelmei: élénk álomélmények

Giulio Bernardi alvás- és álomkutató jelentős előrelépést tett az élénk álmok megértésében. Kutatásai középpontjában a REM (Rapid Eye Movement – gyors szemmozgás) alvási fázis áll, amely során a legintenzívebb álomtevékenység zajlik. Bernardi és csapata modern képalkotó eljárások segítségével térképezte fel, hogy pontosan mi történik az agyban ezekben a kritikus pillanatokban.

A kutatások kimutatták, hogy az élénk álmokat átélő személyek agyában fokozott aktivitás figyelhető meg bizonyos területeken, különösen a prefrontális kéregben és a limbikus rendszerben. Ezek a régiók felelősek az érzelmek feldolgozásáért és a tudatos gondolkodásért, ami megmagyarázza, miért tűnnek olyan valóságosnak ezek az álmok. Giulio Bernardi munkája rávilágított arra is, hogy az alvás minősége és az álmok élénksége között egyértelmű összefüggés van.

A REM alvás során az agy szinte ugyanolyan aktív, mint ébrenléti állapotban, csupán az izomzat bénul meg ideiglenesen. Ez a védekező mechanizmus akadályozza meg, hogy álmaink során fizikailag is végrehajtjuk a képzelt mozdulatokat. Az élénk álmok pontosan ebben a fázisban tetőznek, amikor az agy kreativitása és képzelőereje szabadon csapong.

Az alvás minőségének hatása: hogyan befolyásolhatjuk álmainkat?

Az alvás minősége döntő szerepet játszik abban, hogy milyen álomélményekben lesz részünk. A kutatások szerint a stressz, a rendszertelen alvásidő és bizonyos ételek fogyasztása mind befolyásolják az élénk álmok gyakoriságát. Érdekes módon azok az emberek, akik rendszeresen meditálnak vagy tudatossággyakorlatokat végeznek, gyakrabban számolnak be intenzív álomélményekről.