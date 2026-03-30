Egész eddig rossz pozícióban aludt? A tudomány lerántja a leplet

Kutatások bizonyítják, hogy az emberek többsége nem gondolkodik tudatosan azon, hogyan helyezkedik el alvás közben. Ugyanakkor a szakértők szerint érdemes odafigyelni erre a látszólag apró részletre. Az American Academy of Sleep Medicine (Amerikai Alvásorvostani Akadémia) rendszeresen publikál tanulmányokat, amelyek alátámasztják az alvási pozíció és az általános egészségi állapot közötti összefüggéseket. Ezért fontos megértenünk, melyik testhelyzet a legoptimálisabb számunkra.

A legjobb alvási pozíció a bal oldalon fekvés

A három fő alvási pozíció: melyik a legjobb?

Oldalfekvés: a győztes pozíció

Az oldalon alvás a leggyakoribb és egyben a legtöbb szakértő által ajánlott pozíció. Különösen a bal oldalon való fekvés bizonyult előnyösnek, mivel így az emésztési folyamatok hatékonyabban működnek, és a szív terhelése is kisebb. Ráadásul a horkolás mértéke jelentősen csökkenhet ebben a pozícióban, ami nemcsak az alvó, hanem a partnere számára is kedvező.

John Saito, az alvástudományok szakértője hangsúlyozza, hogy az oldalfekvés különösen ajánlott várandós nők számára. Emellett azok számára is ideális választás, akik gyomorégéssel vagy reflux betegséggel küzdenek. A szakember szerint fontos, hogy megfelelő párnát használjunk, amely támogatja a nyakat és fenntartja a gerinc természetes görbületét.

Hanyatt fekvés: előnyök és hátrányok

A háton fekvés sokak számára a legkényelmesebb pozíció, és valóban számos előnnyel jár. Ebben a helyzetben a gerinc természetes állapotában marad, ami csökkenti a hát- és nyakfájdalom kockázatát. Továbbá az arc nem nyomódik a párnához, így a ráncok kialakulásának esélye is kisebb.

Mindazonáltal a hanyatt fekvésnek vannak hátrányai is. Az American Academy of Sleep Medicine felhívja a figyelmet arra, hogy ez a pozíció fokozhatja a horkolást és súlyosbíthatja az alvási apnoe tüneteit. Következésképpen azoknak, akik légzési problémákkal küzdenek, érdemes megfontolniuk más pozíciók kipróbálását.

Hason fekvés: a legkevésbé ajánlott pozíció

A hason alvás a legvitatottabb alvási pozíció a szakemberek körében. Bár egyesek szerint segíthet csökkenteni a horkolást, a legtöbb szakértő óva int tőle. Ennek oka, hogy ebben a helyzetben a nyak és a gerinc fokozott terhelésnek van kitéve, ami hosszú távon komoly problémákhoz vezethet.