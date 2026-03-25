A tudósok szerint egyetlen gén áll az Alzheimer-kóros esetek többsége mögött

A kutatást vezető Dylan Williams és csapata éveken át vizsgálta az Alzheimer-kór genetikai hátterét. Munkájuk eredményeként kiderült, hogy az APOE gén sokkal jelentősebb szerepet játszik az Alzheimer-kór kialakulásában, mint azt korábban bárki gondolta volna. A tudósok hangsúlyozzák, hogy ez a felfedezés alapjaiban változtathatja meg a megelőzési és kezelési stratégiákat, amelyek eddig nem vették kellőképpen figyelembe ennek a génnek a központi szerepét.

Egyetlen gén lehet felelős az Alzheimer-kór kialakulásáért

Fotó: ILUSMEDICAL/SCIENCE PHOTO LIBRAR / AAR

Az APOE gén és az Alzheimer-kór

Az APOE gén már régóta ismert a tudományos közösség számára, ám mostanáig senki sem sejtette, hogy ilyen meghatározó szerepe van az Alzheimer-kór kialakulásában. A gén különböző változatai eltérő kockázatot jelentenek a betegség szempontjából. Különösen az APOE4 variáns bizonyult veszélyesnek, amely drámaian megnöveli az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét azoknál, akik hordozzák.

Dylan Williams és az UCL kutatócsapata szerint az APOE gén két kópiájának öröklése esetén a betegség szinte elkerülhetetlenné válik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen genetikai hátterű egyének számára a megelőzés és a korai beavatkozás létfontosságúvá válik. Következésképpen a kutatók arra ösztönzik az orvosi közösséget, hogy gondolják újra az Alzheimer-kór osztályozását és kezelési protokolljait ennek a felfedezésnek a fényében.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A 93%-os arány rendkívül jelentős, hiszen ez azt jelzi, hogy az Alzheimer-kór esetek túlnyomó többsége egyetlen genetikai tényezőre vezethető vissza. Emiatt a jövőbeni kutatások és gyógyszerfejlesztések célzottabbá válhatnak. A tudósok már most is azon dolgoznak, hogy az APOE gén működését befolyásoló terápiákat fejlesszenek ki, amelyek megakadályozhatják vagy lassíthatják a betegség progresszióját.

Ráadásul ez a felfedezés a genetikai szűrések fontosságára is felhívja a figyelmet. Azok az egyének, akik ismerik genetikai kockázatukat, proaktívabban léphetnek fel egészségük védelmében. Az életmódbeli változtatások, a rendszeres orvosi ellenőrzések és a korai beavatkozás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a betegség kialakulását késleltessük vagy akár megelőzzük.