Alzheimer-kór

A tudósok szerint egyetlen gén áll az Alzheimer-kóros esetek többsége mögött

Az Alzheimer-kór kutatásában monumentális fordulópont következett be, amely gyökeresen megváltoztathatja a betegség megértését és kezelését. A University College London (UCL) kutatói egy rendkívüli felfedezést tettek közzé, amely szerint egyetlen gén felelős lehet az Alzheimer-kór eseteinek döbbenetes 93%-áért. Ez a felfedezés nem csupán tudományos szenzáció, hanem reményt is ad több millió érintett családnak világszerte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kutatást vezető Dylan Williams és csapata éveken át vizsgálta az Alzheimer-kór genetikai hátterét. Munkájuk eredményeként kiderült, hogy az APOE gén sokkal jelentősebb szerepet játszik az Alzheimer-kór kialakulásában, mint azt korábban bárki gondolta volna. A tudósok hangsúlyozzák, hogy ez a felfedezés alapjaiban változtathatja meg a megelőzési és kezelési stratégiákat, amelyek eddig nem vették kellőképpen figyelembe ennek a génnek a központi szerepét. 

Alzheimer-kór Neurons in Alzheimer's disease, illustration. In Alzheimer's disease, neurons undergo progressive degeneration due to the accumulation of beta-amyloid plaques and tau protein tangles. This disrupts synapses, interrupts neuronal communication and leads to cell death, causing memory loss, cognitive decline and difficulties with brain function. (Photo by ILUSMEDICAL/SCIENCE PHOTO LIBRAR / AAR / Science Photo Library via AFP)
Egyetlen gén lehet felelős az Alzheimer-kór kialakulásáért
Fotó: ILUSMEDICAL/SCIENCE PHOTO LIBRAR / AAR

Az APOE gén és az Alzheimer-kór

Az APOE gén már régóta ismert a tudományos közösség számára, ám mostanáig senki sem sejtette, hogy ilyen meghatározó szerepe van az Alzheimer-kór kialakulásában. A gén különböző változatai eltérő kockázatot jelentenek a betegség szempontjából. Különösen az APOE4 variáns bizonyult veszélyesnek, amely drámaian megnöveli az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét azoknál, akik hordozzák. 

Dylan Williams és az UCL kutatócsapata szerint az APOE gén két kópiájának öröklése esetén a betegség szinte elkerülhetetlenné válik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen genetikai hátterű egyének számára a megelőzés és a korai beavatkozás létfontosságúvá válik. Következésképpen a kutatók arra ösztönzik az orvosi közösséget, hogy gondolják újra az Alzheimer-kór osztályozását és kezelési protokolljait ennek a felfedezésnek a fényében.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A 93%-os arány rendkívül jelentős, hiszen ez azt jelzi, hogy az Alzheimer-kór esetek túlnyomó többsége egyetlen genetikai tényezőre vezethető vissza. Emiatt a jövőbeni kutatások és gyógyszerfejlesztések célzottabbá válhatnak. A tudósok már most is azon dolgoznak, hogy az APOE gén működését befolyásoló terápiákat fejlesszenek ki, amelyek megakadályozhatják vagy lassíthatják a betegség progresszióját. 

Ráadásul ez a felfedezés a genetikai szűrések fontosságára is felhívja a figyelmet. Azok az egyének, akik ismerik genetikai kockázatukat, proaktívabban léphetnek fel egészségük védelmében. Az életmódbeli változtatások, a rendszeres orvosi ellenőrzések és a korai beavatkozás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a betegség kialakulását késleltessük vagy akár megelőzzük.

A jövő perspektívái

Az UCL kutatóinak munkája új korszakot nyithat az Alzheimer-kór elleni küzdelemben. Dylan Williams és kollégái szerint a következő lépés olyan gyógyszerek fejlesztése, amelyek specifikusan az APOE gén káros hatásait semlegesítik. Mindazonáltal a kutatók óvatosságra intenek, hiszen a klinikai alkalmazásig még hosszú út vezet.

 

