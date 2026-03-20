Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

Orbán Viktornak hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt: „Danke Herr Orbán!”

Alzheimer-kór

Az MI majdnem 100 százalékos pontossággal megjósolja az Alzheimer-kór kialakulását

39 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A modern orvostudomány egyik legnagyobb kihívása az Alzheimer-kór korai felismerése, hiszen a betegség évekkel, sőt évtizedekkel a tünetek megjelenése előtt elkezdi károsítani az agyat. Most azonban forradalmi áttörés történt: kutatók kifejlesztettek egy MI mesterséges intelligencia alapú eszközt, amely 93%-os biztonsággal képes előre jelezni az Alzheimer-kór kialakulását pusztán agyi képalkotó vizsgálatok elemzésével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alzheimer-kórMRIagy

Az új technológia a Neuroscience és a gépi tanulás találkozásából született, és alapvetően megváltoztathatja azt, ahogyan az orvosok diagnosztizálják és kezelik a demencia leggyakoribb formáját. A kutatók szerint az eszköz olyan mintázatokat ismer fel az agy szerkezetében, amelyeket emberi szemmel szinte lehetetlen észrevenni. Következésképpen ez a technológia jelentősen megelőzheti a hagyományos diagnosztikai módszereket az Alzheimer-kór felismerésében. 

Alzheimer-kór Medical artificial intelligence , conceptual image. (Photo by TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO / Science Photo Library via AFP)
A mesterséges intelligencia nagy hatékonysággal képe előre jelezni az Alzheimer-kór kialakulását
Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Alzheimer-kór és az MRI felvételek

A mesterséges intelligencia alapú rendszer MRI felvételeket használ bemenetként, amelyeket aztán összetett algoritmusokkal elemez. Az agy különböző régióinak térfogatát, szerkezetét és kapcsolatait vizsgálva a rendszer képes azonosítani azokat a finom változásokat, amelyek az Alzheimer-kór korai jelei lehetnek. Ezáltal az orvosok akár évekkel korábban megkezdhetik a kezelést, mint ahogyan az eddig lehetséges volt. 

A technika fejlesztői hangsúlyozzák, hogy az MI nem helyettesíti az orvosokat, hanem kiegészíti munkájukat. Az algoritmus által generált előrejelzések segítik a szakembereket abban, hogy célzottabb vizsgálatokat végezzenek és személyre szabott kezelési terveket dolgozzanak ki. Ráadásul a rendszer folyamatosan tanul minden új esetből, így idővel egyre pontosabbá válik az előrejelzési képessége.

A korai felismerés jelentősége

Az Alzheimer-kór jelenleg gyógyíthatatlan, azonban a korai felismerés alapvetően megváltoztathatja a betegek életminőségét. Amikor az orvosok időben azonosítják a betegséget, lehetőség nyílik olyan gyógyszeres kezelések alkalmazására, amelyek lassítják a kognitív hanyatlást. Emellett a páciensek és családjaik is több időt kapnak arra, hogy felkészüljenek a jövőre és megtervezzék a szükséges ellátást. 

Az idegtudomány területén dolgozó szakértők régóta hangsúlyozzák, hogy az agy változásai már évtizedekkel a memóriazavarok megjelenése előtt elkezdődnek. Az MI éppen ezeket a korai változásokat képes detektálni, így valódi paradigmaváltást hozhat a neurológiai diagnosztikában. Mindemellett a technológia költséghatékony is lehet, hiszen a már meglévő MRI infrastruktúrát használja.

Új remény a betegek és családjaik számára

A kutatók optimisták a technológia jövőjét illetően, és már dolgoznak azon, hogy az eszközt más neurodegeneratív betegségek előrejelzésére is alkalmassák. Az Alzheimer-kór mellett a Parkinson-kór és más demenciatípusok korai felismerése is elérhető közelségbe kerülhet. Ennek eredményeként az agy egészségének megőrzése egészen új dimenziókat nyerhet.

Összességében elmondható, hogy a mesterséges intelligencia és az orvostudomány találkozása reményt ad milliók számára világszerte. Bár még további kutatások szükségesek a technológia széles körű bevezetéséhez, az eddigi eredmények rendkívül biztatóak. A jövőben talán már az lesz a rutin, hogy az MRI vizsgálatok során az MI automatikusan szűri az Alzheimer-kór kockázatát, így megelőzve a betegség pusztító hatásait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!