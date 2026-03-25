Valami történik: rejtélyes anyagot szállító kamion jelent meg az utakon

A kutatók számára egészen idáig óriási, szinte leküzdhetetlen kihívást jelentett az antianyag szállítása. Amikor ugyanis ezek a részecskék normál anyaggal érintkeznek, egy hatalmas energiájú villanás kíséretében azonnal megsemmisítik egymást. A mostani teszt azonban egyértelműen bizonyítja, hogy a megfelelő technológia alkalmazásával a részecskék igenis biztonságosan mozgathatók - írja a Science Alert.

Történelmi pillanat a CERN kampuszán: ezzel a speciális teherautóval szállítottak a világon elsőként antianyagot.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Miért szükséges egyáltalán az antianyag szállítása?

Jelenleg a CERN antianyag-gyára az egyetlen olyan létesítmény a világon, ahol képesek antiprotonokat előállítani és tárolni. Az itteni részecskegyorsító működése azonban elkerülhetetlen ingadozásokkal jár, ami jelentősen rontja a mérések pontosságát. Ha viszont a részecskéket speciális csapdákba zárva csendesebb laboratóriumokba költöztetik, a tudósok a korábbiaknál akár százszor, vagy ezerszer pontosabb méréseket is végezhetnek.

Ez a hatalmas fizikai áttörés hozzásegíthet minket a tudomány egyik legnagyobb rejtélyének megfejtéséhez: miért épül fel a világegyetemünk szinte kizárólag normál anyagból, ha az antianyagnak is jelen kellene lennie. A fizika jelenlegi elméletei szerint ugyanis az Ősrobbanás során a két anyagtípusnak hajszálpontosan egyenlő arányban kellett volna létrejönnie.

A világ legdrágább anyagának szállítása különleges módszert igényel

A világ legdrágább anyagának szállítása egyáltalán nem mindennapi feladat, már csak azért sem, mert az antianyag

egyetlen grammja mintegy 62,5 billió dollárba kerül.

A kísérlet során a kutatók 92 darab antiprotont zártak be egy speciális, 850 kilogrammot nyomó, hordozható csapdába.

Hogy lelassítsák őket, a részecskéket extrém hidegre, -268 Celsius-fokra (8,2 Kelvinre) hűtötték. Ezzel párhuzamosan erős vákuumot is létrehoztak az eszközben, megakadályozva, hogy a maradék gázmolekulákkal ütközve az antiprotonok megsemmisüljenek. Ezt a hatalmas, szekrényszerű berendezést egy platós teherautóra helyezték, amely csak nagyon lassan és óvatosan haladhatott végig a laboratórium útjain, hiszen a közúti rázkódás jelentette a legnagyobb veszélyt a kísérlet sikerére.