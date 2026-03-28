Megdöbbentő felfedezés: ezt tanulhatjuk a neandervölgyiektől

34 perce
Egy új kutatás szerint a neandervölgyi emberek nemcsak eszközkészítésre, hanem gyógyításra is használhattak egy különleges anyagot. Az eredmények alapján a nyírfakátrány antibiotikumként is működhetett, jóval az orvoslás kialakulása előtt.
Európai régészeti leletek kőeszközein gyakran előfordul a nyírfakátrány. Több európai és egy kanadai egyetem kutatói szerették volna kideríteni, hogy ez az ásatásokon sokszor felbukkanó anyag rendelkezhetett-e olyan egyéb tulajdonságokkal, amelyek túlmutatnak a puszta eszközkészítésen. Végül azt a következtetést vonták le, hogy akár antibiotikumként is szolgálhatott.

Kutatók szerint az őskori közösségek által használt szer ma is hatásos lehet modern antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumok ellen
Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

Már az ősemberek is használhattak antibiotikumot?

A nyírfakátrányt régóta ismerik a kutatók, mint ragasztóanyagot, amelyet a neandervölgyi emberek kőeszközök rögzítésére használtak. Az új vizsgálat azonban azt mutatja, hogy ennél többről lehet szó. 

Az eredmények arra utalnak, hogy az antimikrobiális hatás már a korai neandervölgyiek idején is ismert lehetett, és akár tudatosan is alkalmazhatták.

– mondta Tjaark Siemssen, a kutatás vezetője. A kutatók ugyanis laboratóriumi körülmények között újra előállították a kátrányt, majd baktériumokon tesztelték. Az összes minta képes volt gátolni a Staphylococcus aureus növekedését – ez a baktérium ma is gyakori okozója a fertőzéseknek, és sok esetben antibiotikum-rezisztens.

Hogyan állították elő ezt az anyagot?

Két olyan módszert is rekonstruáltak a kutatók, amelyeket a neandervölgyi emberek is használhattak. Az egyik módszerben oxigéntől elzárva, föld alatti gödörben hevítették a nyírfa kérgét, így keletkezett a kátrány. A másik módszernél a fa kérgét egy kőfelület közelében égették el, ahol a kátrány lecsapódott a kőre. Mindkét eljárással készült anyag hasonló antibakteriális hatást mutatott, ami arra utal, hogy a gyógyító tulajdonság nem véletlen melléktermék volt.

Mit árul el ez a neandervölgyiek tudásáról?

Azt sugallja a felfedezés, hogy a őskor emberei nemcsak technológiailag voltak fejlettek, hanem a természetes anyagok tulajdonságait is jól ismerhették. Korábbi bizonyítékok már utaltak arra, hogy növényeket is használtak gyógyászati célokra. A nyírfakátrány esete azonban különösen érdekes, mert egy olyan anyagról van szó, amely nem állt rendelkezésre önmagában, hanem elő kellett állítani – tehát tudatos döntés állhatott a használata mögött.

Miért fontos ez ma is az orvoslás számára?

Az eredmények nemcsak a múlt megértésében lehetnek fontosak. A modern antibiotikumokkal szembeni rezisztencia egyre nagyobb problémát jelent, ezért új hatóanyagok után kell kutatni. A kutatók szerint érdemes lehet újra megvizsgálni azokat az anyagokat, amelyeket a hagyományos vagy akár az őskori közösségek használtak. A nyírfakátrány példája jól mutatja, hogy az orvoslás jövőjéhez olyan út is vezethet, amely akár több tízezer évvel ezelőtt kezdődhetett - írja a SciTech Daily.

 

