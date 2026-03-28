Megdöbbentő felfedezés: ezt tanulhatjuk a neandervölgyiektől

Európai régészeti leletek kőeszközein gyakran előfordul a nyírfakátrány. Több európai és egy kanadai egyetem kutatói szerették volna kideríteni, hogy ez az ásatásokon sokszor felbukkanó anyag rendelkezhetett-e olyan egyéb tulajdonságokkal, amelyek túlmutatnak a puszta eszközkészítésen. Végül azt a következtetést vonták le, hogy akár antibiotikumként is szolgálhatott.

Kutatók szerint az őskori közösségek által használt szer ma is hatásos lehet modern antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumok ellen

Már az ősemberek is használhattak antibiotikumot?

A nyírfakátrányt régóta ismerik a kutatók, mint ragasztóanyagot, amelyet a neandervölgyi emberek kőeszközök rögzítésére használtak. Az új vizsgálat azonban azt mutatja, hogy ennél többről lehet szó.

Az eredmények arra utalnak, hogy az antimikrobiális hatás már a korai neandervölgyiek idején is ismert lehetett, és akár tudatosan is alkalmazhatták.

– mondta Tjaark Siemssen, a kutatás vezetője. A kutatók ugyanis laboratóriumi körülmények között újra előállították a kátrányt, majd baktériumokon tesztelték. Az összes minta képes volt gátolni a Staphylococcus aureus növekedését – ez a baktérium ma is gyakori okozója a fertőzéseknek, és sok esetben antibiotikum-rezisztens.

Hogyan állították elő ezt az anyagot?

Két olyan módszert is rekonstruáltak a kutatók, amelyeket a neandervölgyi emberek is használhattak. Az egyik módszerben oxigéntől elzárva, föld alatti gödörben hevítették a nyírfa kérgét, így keletkezett a kátrány. A másik módszernél a fa kérgét egy kőfelület közelében égették el, ahol a kátrány lecsapódott a kőre. Mindkét eljárással készült anyag hasonló antibakteriális hatást mutatott, ami arra utal, hogy a gyógyító tulajdonság nem véletlen melléktermék volt.

Mit árul el ez a neandervölgyiek tudásáról?

Azt sugallja a felfedezés, hogy a őskor emberei nemcsak technológiailag voltak fejlettek, hanem a természetes anyagok tulajdonságait is jól ismerhették. Korábbi bizonyítékok már utaltak arra, hogy növényeket is használtak gyógyászati célokra. A nyírfakátrány esete azonban különösen érdekes, mert egy olyan anyagról van szó, amely nem állt rendelkezésre önmagában, hanem elő kellett állítani – tehát tudatos döntés állhatott a használata mögött.