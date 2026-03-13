Rákellenes csodaszernek hiszik, de valójában táplálhatja a daganatot a közismert vitamin

Az antioxidánsokat évtizedek óta rákellenes molekulákként ismerik, ám a tudomány szerint a valós kép ennél jóval árnyaltabb; sokan a mai napig úgy vélik, hogy az étrend-kiegészítők daganatos megbetegedések esetén minden körülmények között segítik a gyógyulást. A friss adatok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a daganatos sejtek saját védelmükre is felhasználhatják ezeket az anyagokat.

Az antioxidánsok hatása a p53 fehérje működésére: a daganatellenes védelmi vonal gyengülése miatt fokozott daganatnövekedés tapasztalható a tüdőrák sejtjeiben az oxidatív stressz mesterséges elfojtása után (Illusztráció)

Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

Hogyan befolyásolják az antioxidánsok a tüdőrák terjedését?

A laboratóriumi kísérletek során kiderült, hogy az E-vitamin és egyes nyákoldó vegyületek (NAC) alkalmazása felgyorsítja a daganatnövekedés ütemét. Ennek biológiai háttere, hogy az antioxidánsok drasztikusan lecsökkentik a sejteken belüli szabad gyökök mennyiségét.

Bár az oxidatív stressz mérséklése alapvetően hasznos az egészséges sejteknek, a már kialakult rákos folyamatoknál ez súlyos következményekkel járhat.

A folyamat lényege, hogy a csökkenő oxidatív stressz miatt a szervezet természetes védelmi vonala, a p53 fehérje nem aktiválódik. Ez a fehérje normál esetben „vészfékként” funkcionál: ha hibát észlel a sejtben, leállítja annak osztódását. Ha azonban az antioxidánsok elnyomják a vészjelzéseket, a tüdőrák sejtjei akadálytalanul terjedhetnek tovább.

A p53 fehérje és a daganatnövekedés összefüggései

A vizsgálatok szerint a p53 fehérje kiiktatása vagy elnyomása drámai daganatburjánzáshoz vezet. Ha a szervezetben nincs jelen az oxidatív stressz, ez a fehérje nem kap jelzést a DNS-károsodásról. Ezért az étrend-kiegészítők daganatos megbetegedések esetén kockázatosak lehetnek, mivel akaratlanul is elősegíthetik a rákos sejtek túlélését.

A kutatók megfigyelték, hogy az E-vitamin nagy dózisú bevitele mellett a daganatok száma és mérete akár a többszörösére is nőhet. Ez a fokozott daganatnövekedés jelentősen rontja a túlélési esélyeket. Különösen a dohányosok és a krónikus tüdőbetegek számára fontos ez az információ, mivel náluk nagyobb az esélye a korai, még fel nem fedezett tüdőrák jelenlétének.

Összességében az antioxidánsok hatása kétélű fegyver. Míg a megelőzésben fontosak lehetnek, a diagnosztizált betegség alatt az E-vitamin vagy más kiegészítők használata előtt mindenképpen szakorvosi konzultáció szükséges.