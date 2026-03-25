Néhány nap múlva indul a történelmi űrmisszió

Az amerikai űrügynökség az április 1-jei dátumot tűzte ki célul az Artemis-2 küldetés startjára, de szükség esetén április 6-ig további indítási ablakok is rendelkezésre állnak. Lori Glaze, a szervezet egyik vezetője egy március 24-i eseményen megerősítette, hogy jelenleg nincsenek megoldatlan problémák, és minden a tervek szerint halad - írja az Astronomy csillagászati portál.

Az Artemis-2 előkészületei és a legénység

Az SLS rakéta és az Orion űrhajó március 20-án érkezett meg a floridai Kennedy Űrközpont 39B indítóállására. A mintegy 5 millió kilogrammos járműegyüttes szállítása nem sokkal éjfél után kezdődött, mivel az erős szél miatt a március 19-re tervezett indulás néhány órát csúszott. A hatalmas lánctalpas szállítójármű a 6,4 kilométeres távot 12 óra alatt tette meg, nagyjából 1,6 km/órás sebességgel haladva.

Ezzel a küldetéssel több mint 50 év után valósul meg újra a legénységgel végrehajtott Holdutazás.

A négyfős csapat – Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch küldetés-specialista, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség űrhajósa – március 18-án vonult karanténba Houstonban. Itt körülbelül egy hetet töltenek, majd a Kennedy Űrközpontba repülnek, hogy ott fejezzék be a kilövés előtti elszigetelődést.

A tervek szerint az asztronauták egy nagyjából 10 napos utazást tesznek a Hold körül.

Biztonsági ellenőrzések és az Artemis-2 felbocsátásának időpontja

Az Artemis-2 felbocsátásának időpontja azt követően vált véglegessé, hogy a NASA március 12-én sikeresen lezárta a repüléskészültségi felülvizsgálatot. Ezen a kritikus értékelésen minden felelős csapat beszámolt a felkészültségéről, és egyhangúlag zöld utat adtak a küldetésnek. Amikor a vezetők az esetleges ellenvetésekről kérdeztek, senki sem emelt kifogást. John Honeycutt programmenedzser hangsúlyozta: ez a folyamat garantálja, hogy a start előtt minden lehetséges kockázatot alaposan felmérjenek.

Karbantartások a NASA csarnokában

A felkészülés során kisebb javításokra is szükség volt. Február végén a járművet vissza kellett vontatni a szerelőcsarnokba egy héliumáramlási probléma miatt. A mérnökök újratervezték a felső fokozat héliumvezetékének egyik csatlakozóját, eltávolították a hibás tömítést, és megerősítették a cseredarabot. Emellett több akkumulátort újra feltöltöttek – köztük az Orion űrhajó indításmegszakító rendszeréhez tartozókat is –, valamint kicserélték a folyékony oxigént szállító vezeték tömítéseit.