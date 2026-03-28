Elhagyják a Föld védelmét: ilyen lesz az Artemis II hajmeresztő űrutazása

Az Artemis II - küldetés új korszakot nyit az emberes űrrepülésben: a NASA űrhajósai több százezer kilométerre távolodnak el a Földtől, miközben extrém körülmények között tesztelik a mélyűri utazás határait. A tíznapos repülés során nemcsak a Hold körüli pályát járják be, hanem olyan környezetben dolgoznak, amely teljesen eltér a Föld-közeli küldetésektől – például attól is, amit Kapu Tibor tapasztalt a Nemzetközi Űrállomáson.

Az Artemis II - küldetés űrrepülése több halasztás után várhatóan április 1 - 6 - a között elindul, és a négy fős legénység az ábrázolt útvonalat fogja megtenni

Hogyan zajlik az Artemis II - küldetés?

Az Artemis II a NASA első olyan űrrepülése lesz, amikor az új SLS rakéta és az Orion űrhajó már személyzettel indul. A küldetés egy úgynevezett „szabad visszatérésű” pályán halad:

a Hold gravitációját kihasználva kerülik meg az égitestet, majd visszatérnek a Földre.

Az út során az űrhajó mintegy 7400 kilométerrel a Hold mögé is eljut, összesen körülbelül 400 ezer kilométerre távolodva el a Földtől – ezzel megdöntve az Apollo-program idején felállított rekordot. A Hold túlsó oldala fölött mintegy 40 perces rádiócsend várható, amikor nem lesz közvetlen földi kapcsolat.

Milyen körülmények között élnek az űrhajósok?

Az Orion kapszula belső tere mindössze 9,3 köbméter, vagyis nagyjából egy kisebb lakóautó méretének felel meg. A négyfős legénység szűk térben dolgozik és alszik, függőágy-szerű hálózsákokban. A mindennapok szigorúan szabályozottak: napi nyolcórás alvás, speciális, vízzel újrahidratált ételek, valamint napi félórás testedzés segíti az izmok és csontok megőrzését. Az űrhajó egy ideiglenes „viharóvóhelyet” is biztosít a világűrben különösen veszélyes sugárzás ellen.

A négy fős legénység az Orion űrkapszulával a háttérben még 2023 - ban

NASA/Kim Shiflett

Mit csinálnak útközben a Hold felé?

A legénység nemcsak utazik, hanem folyamatosan dolgozik is. A Föld körüli pályán rendszereket tesztelnek, majd a Hold felé haladva megfigyelik és dokumentálják az égitest felszínét, különösen a krátereket és az ősi lávafolyásokat vizsgálják. A szervezetükre gyakorolt hatásokat a Földről a legmodernebb technológiákkal folyamatosan elemzik:

vér- és nyálmintákat vesznek,

sugárzási adatokat gyűjtenek,

valamint alvásukat és stressz-szintjüket is monitorozzák.

Ezek az adatok kulcsfontosságúak a jövőbeli hold- és marsutazásokhoz.