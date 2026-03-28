Elhagyják a Föld védelmét: ilyen lesz az Artemis II hajmeresztő űrutazása

Az Artemis II - küldetés új korszakot nyit az emberes űrrepülésben: a NASA űrhajósai több százezer kilométerre távolodnak el a Földtől, miközben extrém körülmények között tesztelik a mélyűri utazás határait. A tíznapos repülés során nemcsak a Hold körüli pályát járják be, hanem olyan környezetben dolgoznak, amely teljesen eltér a Föld-közeli küldetésektől – például attól is, amit Kapu Tibor tapasztalt a Nemzetközi Űrállomáson.
Hogyan zajlik az Artemis II - küldetés?
Az Artemis II a NASA első olyan űrrepülése lesz, amikor az új SLS rakéta és az Orion űrhajó már személyzettel indul. A küldetés egy úgynevezett „szabad visszatérésű” pályán halad:
a Hold gravitációját kihasználva kerülik meg az égitestet, majd visszatérnek a Földre.
Az út során az űrhajó mintegy 7400 kilométerrel a Hold mögé is eljut, összesen körülbelül 400 ezer kilométerre távolodva el a Földtől – ezzel megdöntve az Apollo-program idején felállított rekordot. A Hold túlsó oldala fölött mintegy 40 perces rádiócsend várható, amikor nem lesz közvetlen földi kapcsolat.
Milyen körülmények között élnek az űrhajósok?
Az Orion kapszula belső tere mindössze 9,3 köbméter, vagyis nagyjából egy kisebb lakóautó méretének felel meg. A négyfős legénység szűk térben dolgozik és alszik, függőágy-szerű hálózsákokban. A mindennapok szigorúan szabályozottak: napi nyolcórás alvás, speciális, vízzel újrahidratált ételek, valamint napi félórás testedzés segíti az izmok és csontok megőrzését. Az űrhajó egy ideiglenes „viharóvóhelyet” is biztosít a világűrben különösen veszélyes sugárzás ellen.
Mit csinálnak útközben a Hold felé?
A legénység nemcsak utazik, hanem folyamatosan dolgozik is. A Föld körüli pályán rendszereket tesztelnek, majd a Hold felé haladva megfigyelik és dokumentálják az égitest felszínét, különösen a krátereket és az ősi lávafolyásokat vizsgálják. A szervezetükre gyakorolt hatásokat a Földről a legmodernebb technológiákkal folyamatosan elemzik:
- vér- és nyálmintákat vesznek,
- sugárzási adatokat gyűjtenek,
- valamint alvásukat és stressz-szintjüket is monitorozzák.
Ezek az adatok kulcsfontosságúak a jövőbeli hold- és marsutazásokhoz.
Miben különbözik Kapu Tibor küldetésétől?
Míg az Artemis II mélyűri repülés, addig Kapu Tibor útja a Föld közvetlen közelében zajlott. A magyar kutatóűrhajós az Axiom Mission 4 keretében jutott el a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, 400–415 kilométeres magasságba.
Kapu Tibor kicsit több mint 20 napot töltött az űrben, vagyis kétszer annyit, mint az Artemis II legénysége fog, ugyanakkor teljesen más környezetben dolgozott.
Az ISS-en stabil infrastruktúra, folyamatos kommunikáció és viszonylag védett sugárzási környezet állt rendelkezésre, míg az Artemis II - küldetés során az űrhajósok elszakadnak a Földet védő mágneses mezőtől.
- A két küldetés így jól mutatja az űrkutatás két különböző típusát: az egyik a Föld közeli tudományos munka, a másik pedig már a mélyűr felé vezető út első komoly lépcsőfoka.
A megtett távolságban több szempontból is nagy a különbség: Kapu Tibor az űrállomáson alacsony Föld körüli pályán keringett, a küldetés során több mint 200 - szor megkerülte bolygónkat, így hatalmas utat tett meg. Az Artemis II űrhajósai egyetlen, hatalmas nyolcast leíró ívben több százezer kilométerre eltávolodnak ugyan a Földtől, a megtett nagyjából 1,1 millió kilométeres út összességében mégis kevesebb, mint amit Kapu Tibor tett meg.