Ehhez foghatót még nem csináltak: miért teljesen más a mostani Hold-küldetés?

Első ránézésre az emberiség azt próbálja ismételni, amit már jó 50 éve többször is megtettek: egyszerűen visszatér a Holdra. Az Artemis - küldetés azonban se nem az Apollo ismétlése, sem pedig a folytatása, hanem a NASA szerint egy teljesen új korszak kezdete.
Az Apollo-program idején az ember Holdra juttatása egy politikai és technológiai verseny része volt. Az Artemis - küldetés ezzel szemben már nem egy egyszeri demonstrációra épül, hanem egy hosszú távú jelenlét megalapozására. Ez a különbség nemcsak a célokban, hanem a küldetések felépítésében és működésében is alapvetően megjelenik.

A NASA tartós jelenlétet tervez a Holdon - ez az Artemis - küldetés hosszú távú célja
Kép: NASA illusztráció

Miben különbözik az Artemis - program az Apollo - küldetésektől?

  • Az Apollo - küldetések lépésről lépésre haladtak: először Föld körüli tesztek, majd Hold körüli repülés, végül leszállás. Az Artemis - program hasonló logikát követ, de modernebb és összetettebb tesztelési rendszerrel. Az Artemis I például olyan tesztet is végrehajtott, amelyre az Apollo idején nem került sor: személyzet nélküli repülést a Hold körül egy teljesen új pályán. 
  • Az Artemis II már emberekkel a fedélzetén halad tovább, de nem áll Hold körüli pályára, hanem egy úgynevezett „szabad visszatérésű pályán” repül. Ez azt jelenti, hogy az űrhajó a Hold gravitációját használja arra, hogy visszatérjen a Földhöz. Bár hasonló megoldást az Apollo – 13 esetében is használtak kényszerből egy vészhelyzet során, az Artemisnél ez tudatos tervezés eredménye. 
  • Emellett az Artemis II során az űrhajósok minden eddiginél messzebbre jutnak a Földtől, meghaladva az Apollo-korszak rekordját.

Mi változott a célokban: látogatás helyett tartós jelenlét?

Az Apollo-program elsődleges célja az volt, hogy az Egyesült Államok bizonyítsa technológiai fölényét a hidegháború idején. A Holdra szállás után a program gyorsan kifutott, és nem alakult ki tartós jelenlét. Az Artemis ezzel szemben más stratégiát követ.

A cél nem egy zászló kitűzése, hanem egy hosszú távon fenntartható rendszer kiépítése. A tervek szerint az űrhajósok a Hold déli pólusának közelében dolgoznak majd, ahol vízjég található. Ez kulcsfontosságú erőforrás: ivóvíz, oxigén és akár rakétaüzemanyag is előállítható belőle. 

Ez teszi lehetővé, hogy a Hold ne csak célállomás, hanem kiindulópont legyen a további űrmissziókhoz.

Miért kulcsfontosságú az Artemis a jövő űrkutatásában?

Az Apollo - program bebizonyította, hogy az ember képes eljutni egy másik égitestre. Az Artemis - küldetés célja ennél jóval ambiciózusabb: azt szeretné megmutatni, hogy az ember képes hosszabb ideig is működni és élni a Földön kívül. Ez a program egyfajta „tesztpálya” a jövő Mars-küldetéseihez. 

Az itt szerzett tapasztalatok – például az erőforrások helyben történő felhasználása vagy a hosszú távú életfenntartás – elengedhetetlenek lesznek a mélyűri utazásokhoz. 

Az Artemis tehát nem visszalépés a múltba, hanem egy új lépcsőfok: az első lépés afelé, hogy az emberiség ne csak elérje, hanem tartósan ki is terjessze jelenlétét a világűrben - írja a Space.com.

 

