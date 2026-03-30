Egy istennő irányíthatja a Hold–missziót?

Az Artemis-program az Apollo-küldetések örökségére épít, de már egy sokkal ambiciózusabb célt követ: tartós emberi jelenlét kialakítását a Holdon. Az Artemisz név választása mögött azonban nemcsak tudományos, hanem erős szimbolikus jelentés is áll.

Artemisz görög istennő szobra a Louvre Múzeumban, Párizsban

Fotó: Wikimedia Commons

Ki volt Artemisz a mitológiában?

Artemisz a görög mitológiában a Hold, a vadászat és a természet istennője volt, valamint Apollón ikertestvére. Zeusz és Létó gyermekeként a függetlenség, az erő és a védelem szimbólumává vált. Gyakran íjjal ábrázolták, és a vadon élő állatok védelmezőjeként tisztelték. A római mitológiában Diánaként ismerték.

Miért kapta ezt a nevet az Artemis-program?

A NASA tudatosan választotta ezt a nevet, hogy kapcsolatot teremtsen a múlt és a jövő között. Az Apollo-program – amely 1969 és 1972 között embereket juttatott a Holdra – Apollónról, a Nap istenéről kapta a nevét. Artemisz, mint a Hold istennője és Apollón testvére, szimbolikusan folytatja ezt az örökséget. A két program így nemcsak technológiailag, hanem jelentésében is összekapcsolódik: Apollón a múlt, Artemisz a jövő.

Mit jelent Artemisz a mai űrkutatásban?

Az Artemis-program célja nem egyszeri látogatás a Holdon, hanem hosszú távú jelenlét kialakítása. A tervek szerint a küldetések a Hold déli pólusát célozzák meg, ahol vízjég található – ez kulcsfontosságú lehet a jövőbeli bázisokhoz. A program egyik fontos célja az is, hogy az első nő is eljusson a Hold felszínére, ami szintén illeszkedik a névadás szimbolikájához.

Mexikóváros egyik központi terének szobra Artemiszról

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Mi jön most az Artemis-küldetésekben?

Az Artemis II lesz az első emberes küldetés a program keretében, amely során négy űrhajós egy körülbelül 10 napos úton megkerüli a Holdat, majd visszatér a Földre. Ez a misszió kulcsfontosságú teszt lesz: itt dől el, hogy a rendszerek és az űrhajósok készen állnak-e a következő lépésre – az emberes holdraszállásra - írja a Space.com.