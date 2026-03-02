Félelmetes dolog derült ki az aszpirinről, sokan veszélyben lehetnek

Éveken át olcsó és egyszerű megoldásként tekintettek erre a készítményre a vastagbélrák megelőzésében. A legújabb szakértői elemzések azonban rávilágítottak, hogy az aszpirin napi szedése egyáltalán nem nyújt megbízható védelmet az átlagos kockázattal élő emberek számára. Sőt, rendszeres alkalmazása kifejezetten komoly egészségügyi kockázatot jelent, mivel a gyógyszer azonnal megnöveli a súlyos vérzések kialakulásának esélyét – írja a SciTech Daily tudományos portál cikke.

Az aszpirin napi szintű szedése az átlagemberek esetében több kárt okozhat, mint hasznot

Az aszpirin veszélye

A vastagbélrák általában lassan alakul ki a szervezetben. Többnyire apró, jóindulatú sejtszaporulatokként, úgynevezett rákmegelőző polipokként, orvosi nevén adenómákként kezdi meg a növekedését. Mivel a folyamat hosszú ideig tart, a tudósok vizsgálni kezdték azokat a mindennapi készítményeket, amelyek hatnak a szervezetben zajló gyulladásokra. A gyulladás ugyanis biológiai szinten szorosan kapcsolódik a daganatok kialakulásához és növekedéséhez.

Az aszpirint és más nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszereket széles körben használják fájdalom és láz csillapítására. Az aszpirin emellett gátolja a vérlemezkék működését, így csökkenti a véralvadást.

Bár ez a hatás más esetekben hasznos lehet, pontosan ez a véralvadásgátló tulajdonság felelős egy rendkívül súlyos gyógyszer-mellékhatás kialakulásáért is, ugyanis súlyos vérzést okozhat.

Egy tíz kutatást és 124 837 résztvevőt vizsgáló, átfogó tanulmány arra kereste a választ, hogy pontosan milyen az aszpirin hatása a vastagbélrák megelőzésére az átlagos egészségi állapotú embereknél.

Alig használ, viszont kockázatos

Az eredmények kiábrándítóak lettek. A szakemberek szerint a tabletta szedésének első öt-tizenöt évében a rákmegelőzés egyáltalán nem volt egyértelműen bizonyítható. Néhány megfigyelés ugyan utalt arra, hogy tíz-tizenöt év elteltével jelentkezhet valamiféle védelem, de a kutatók ezt a bizonyítékot nagyon bizonytalannak minősítették. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a hosszú távú adatok gyakran olyan időszakokból származnak, amikor a résztvevők már saját maguk döntöttek a gyógyszer szedéséről vagy elhagyásáról. Ez a tényező nagyban megnehezíti az aszpirin tényleges hatásainak pontos mérését. Dr. Zhaolun Cai vezető szerző kiemelte, hogy az előnyök nem garantáltak, miközben a szer azonnali kockázatokkal jár.