Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

aszpirin

Félelmetes dolog derült ki az aszpirinről, sokan veszélyben lehetnek

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan hiszik, hogy egy népszerű fájdalomcsillapító rendszeres szedésével elkerülhető a vastagbélrák. Egy új kutatás szerint azonban az aszpirin napi szintű szedése az átlagemberek esetében több kárt okozhat, mint hasznot. A legújabb tudományos áttekintés arra figyelmeztet, hogy a gyógyszer azonnali veszélyei messze felülmúlhatják a bizonytalan előnyöket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aszpirinaz aszpirin veszélyegyógyszervastagbélrákkockázat

Éveken át olcsó és egyszerű megoldásként tekintettek erre a készítményre a vastagbélrák megelőzésében. A legújabb szakértői elemzések azonban rávilágítottak, hogy az aszpirin napi szedése egyáltalán nem nyújt megbízható védelmet az átlagos kockázattal élő emberek számára. Sőt, rendszeres alkalmazása kifejezetten komoly egészségügyi kockázatot jelent, mivel a gyógyszer azonnal megnöveli a súlyos vérzések kialakulásának esélyét – írja a SciTech Daily tudományos portál cikke.

Az aszpirin napi szintű szedése az átlagemberek esetében több kárt okozhat, mint hasznot.
Az aszpirin napi szintű szedése az átlagemberek esetében több kárt okozhat, mint hasznot
Fotó: RAFE SWAN / Connect Images

Az aszpirin veszélye

A vastagbélrák általában lassan alakul ki a szervezetben. Többnyire apró, jóindulatú sejtszaporulatokként, úgynevezett rákmegelőző polipokként, orvosi nevén adenómákként kezdi meg a növekedését. Mivel a folyamat hosszú ideig tart, a tudósok vizsgálni kezdték azokat a mindennapi készítményeket, amelyek hatnak a szervezetben zajló gyulladásokra. A gyulladás ugyanis biológiai szinten szorosan kapcsolódik a daganatok kialakulásához és növekedéséhez.

Az aszpirint és más nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszereket széles körben használják fájdalom és láz csillapítására. Az aszpirin emellett gátolja a vérlemezkék működését, így csökkenti a véralvadást. 

Bár ez a hatás más esetekben hasznos lehet, pontosan ez a véralvadásgátló tulajdonság felelős egy rendkívül súlyos gyógyszer-mellékhatás kialakulásáért is, ugyanis súlyos vérzést okozhat. 

Egy tíz kutatást és 124 837 résztvevőt vizsgáló, átfogó tanulmány arra kereste a választ, hogy pontosan milyen az aszpirin hatása a vastagbélrák megelőzésére az átlagos egészségi állapotú embereknél.

Alig használ, viszont kockázatos

Az eredmények kiábrándítóak lettek. A szakemberek szerint a tabletta szedésének első öt-tizenöt évében a rákmegelőzés egyáltalán nem volt egyértelműen bizonyítható. Néhány megfigyelés ugyan utalt arra, hogy tíz-tizenöt év elteltével jelentkezhet valamiféle védelem, de a kutatók ezt a bizonyítékot nagyon bizonytalannak minősítették. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a hosszú távú adatok gyakran olyan időszakokból származnak, amikor a résztvevők már saját maguk döntöttek a gyógyszer szedéséről vagy elhagyásáról. Ez a tényező nagyban megnehezíti az aszpirin tényleges hatásainak pontos mérését. Dr. Zhaolun Cai vezető szerző kiemelte, hogy az előnyök nem garantáltak, miközben a szer azonnali kockázatokkal jár.

Bár a betegség elleni hosszú távú védelem nagyon bizonytalan maradt, a belső vérzés veszélye annál egyértelműbbnek bizonyult. 

A kutatás rávilágított, hogy a gyógyszer napi szintű használata jelentősen növeli az agyon kívüli súlyos vérzések, valamint az agyvérzés kockázatát.

Fontos tény, hogy még a kis dózisú aszpirin is növelte a vérzés kockázatát. Ez különösen aggasztó az idősebb felnőttek és azok számára, akiknek korábban fekélyük vagy valamilyen vérzési rendellenességük volt. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a távoli előnyöket mindig az azonnal jelentkező vérzéses panaszokkal szemben kell mérlegelni.

Semmi esetre se kezdjünk magunktól a terápiába

A szakértők nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy ne kezdjék el saját magukat kezelni a gyógyszerrel. A tanulmány vezető szerzője, dr. Bo Zhang szerint sokan élnek abban a tévhitben, hogy a ma bevett tabletta garantált védelmet nyújt a jövőbeni daganatos megbetegedésekkel szemben. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a lehetséges megelőző hatás kialakulásához több mint egy évtizedre van szükség, ha egyáltalán megjelenik, miközben a vérzés veszélye már a legelső tabletta bevételekor jelentkezik.

Bizonyos genetikai hajlammal rendelkező csoportoknál, például a veleszületett Lynch-szindrómában szenvedőknél, továbbra is lehet orvosi haszna a szernek. Az átlagemberek számára azonban a megelőző célú, mindennapos szedés egyáltalán nem javasolt, mert a tudományos bizonyítékok ezt nem támasztják alá. Dr. Dan Cao kifejtette, hogy el kell felejteni az egységes, mindenkire érvényes megközelítést. A jövő az egyénre szabott, precíziós orvoslásé. 

Minden esetben szakorvossal kell egyeztetni, mielőtt bárki hasonló célból kezdené alkalmazni a készítményt, hiszen a személyes kockázatok az életkor és a kórtörténet alapján nagyon eltérőek lehetnek!

  • A teljes tanulmány a Cochrane Database of Systematic Reviews című szakfolyóiratban jelent meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!