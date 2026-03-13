Buszméretű rejtélyes objektum száguldott el a Föld mellett

A 2026 EG1 jelű égitest március 8-án fedezték fel a csillagászok, vagyis kevesebb mint egy héttel azelőtt, hogy elhaladt volna a Föld mellett. A megfigyelések szerint az aszteroida nagyjából 10–22 méter átmérőjű lehet, ami körülbelül egy autóbusz méretének felel meg.
Aszteroida a Föld közelében
Az aszteroida március 12-én késő este érte el a Földhöz legközelebbi pontját. Ekkor mintegy 317 ezer kilométerre haladt el bolygónktól, ami ugyan közelebb van, mint a Hold átlagos távolsága, de kozmikus léptékben továbbra is biztonságosnak számít.
Az égitest nagy sebességgel, óránként több mint 34 ezer kilométer relatív sebességgel száguldott el a Föld mellett, pályája pedig az Antarktisz fölött vezetett el.
Mikor érkezik újra közel hozzánk a kisbolygó?
A 2026 EG1 egy 655 napos elliptikus pályán kering a Nap körül. Pályájának a Naphoz legközelebbi pontja a Föld pályáján belül található, míg a legtávolabbi pontja a Mars pályáján túlra nyúlik. A számítások szerint a következő jelentősebb bolygóközelségre csak 2186-ban kerül sor, amikor a kisbolygó a Mars közelében fog majd elhaladni.
Több tízezer hasonló objektumot figyelnek
Az aszteroida csak egy a több mint 41 ezer ismert földközeli kisbolygó közül, amelyeket a NASA és nemzetközi partnerei folyamatosan figyelemmel kísérnek. A szakemberek szerint a jelenlegi számítások alapján a következő száz évben nem várható olyan nagyobb aszteroidabecsapódás, amely komoly károkat okozna a Földön. Ennek ellenére a kutatók folyamatosan fejlesztik azokat a technológiákat és védelmi stratégiákat, amelyek egy esetleges jövőbeli ütközés esetén segíthetnek eltéríteni a veszélyes égitesteket - számolt be a Space.com.