Buszméretű rejtélyes objektum száguldott el a Föld mellett

A 2026 EG1 jelű égitest március 8-án fedezték fel a csillagászok, vagyis kevesebb mint egy héttel azelőtt, hogy elhaladt volna a Föld mellett. A megfigyelések szerint az aszteroida nagyjából 10–22 méter átmérőjű lehet, ami körülbelül egy autóbusz méretének felel meg.

Az éjjel egy buszméretű aszteroida robogott el a Föld közelében

Fotó: SKU

Aszteroida a Föld közelében

Az aszteroida március 12-én késő este érte el a Földhöz legközelebbi pontját. Ekkor mintegy 317 ezer kilométerre haladt el bolygónktól, ami ugyan közelebb van, mint a Hold átlagos távolsága, de kozmikus léptékben továbbra is biztonságosnak számít.

Az égitest nagy sebességgel, óránként több mint 34 ezer kilométer relatív sebességgel száguldott el a Föld mellett, pályája pedig az Antarktisz fölött vezetett el.

Mikor érkezik újra közel hozzánk a kisbolygó?

A 2026 EG1 egy 655 napos elliptikus pályán kering a Nap körül. Pályájának a Naphoz legközelebbi pontja a Föld pályáján belül található, míg a legtávolabbi pontja a Mars pályáján túlra nyúlik. A számítások szerint a következő jelentősebb bolygóközelségre csak 2186-ban kerül sor, amikor a kisbolygó a Mars közelében fog majd elhaladni.

Az aszteroida előre kiszámított pályája

Image credit: NASA JPL, NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagan

Több tízezer hasonló objektumot figyelnek

Az aszteroida csak egy a több mint 41 ezer ismert földközeli kisbolygó közül, amelyeket a NASA és nemzetközi partnerei folyamatosan figyelemmel kísérnek. A szakemberek szerint a jelenlegi számítások alapján a következő száz évben nem várható olyan nagyobb aszteroidabecsapódás, amely komoly károkat okozna a Földön. Ennek ellenére a kutatók folyamatosan fejlesztik azokat a technológiákat és védelmi stratégiákat, amelyek egy esetleges jövőbeli ütközés esetén segíthetnek eltéríteni a veszélyes égitesteket - számolt be a Space.com.