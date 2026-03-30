Kezdhet aggódni, ha ilyen vércsoportja van: nagyobb eséllyel lesz cukorbeteg

Egy friss kutatás alaposan megvizsgálta, hogy pontosan milyen összefüggések mutathatók ki az emberi egészség és a vércsoportok között. A szakemberek 51 korábbi, átfogó tanulmányt elemeztek újra. A szigorú statisztikai ellenőrzések során kiderült, hogy a B-vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség között egyértelmű és bizonyítható a kapcsolat. Azoknak, akik ebbe a csoportba tartoznak – függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív az Rh-faktoruk –, érdemes tisztában lenniük ezzel a genetikai adottságukkal.

A B-vércsoport egy friss átfogó kutatás szerint átlagosan 28 százalékkal növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát

Mit is jelent a B-vércsoport a gyakorlatban?

A tudósok összesen 270 lehetséges összefüggést vizsgáltak a különböző vércsoportok és az esetleges betegségek között. Ezeket az adatokat szigorú statisztikai próbáknak vetették alá, hogy kiszűrjék a gyenge, torzított vagy megbízhatatlan eredményeket. A tesztek végén a korábban feltételezett kapcsolatok döntő többsége elbukott.

A B-vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség kapcsolata bizonyult az egyetlen olyan információnak, amely megfelelt a legmagasabb szintű tudományos elvárásoknak, és a jövőbeli vizsgálatok során is megállná a helyét.

A cukorbetegség kockázata és a mindennapi szokásaink

Bár a 28 százalékos többletkockázat valós adat, az eredmények egyáltalán nem adnak okot pánikra, inkább csak egy újabb szempontot jelentenek a megelőzésben. A kutatók kiemelik, hogy a mindennapi életmódi tényezők sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak az egészségünkre. Néhány beszédes adat a mindennapokból:

A túlsúly az egyik legerősebb ismert rizikófaktor.

A mozgásszegény életmód akár 112 százalékkal is megnövelheti a betegség esélyét.

Napi mindössze 50 gramm feldolgozott hús elfogyasztása már önmagában 37 százalékos kockázatnövekedést idéz elő.

További vizsgálatokra lesz szükség

A BMC Medicine tudományos folyóiratban közzétett elemzés arra nem tért ki, hogy biológiai szinten pontosan mi okozza ezt a jelenséget. Egy 2025-ös kutatás felvetette ugyan, hogy a bélmikrobiomnak is szerepe lehet a folyamatban, ám ennek megértéséhez további vizsgálatok kellenek. Ez a kiterjedt elemzés egyúttal rámutatott a korábbi tudományos munkák hiányosságaira is. Jól láthatóvá vált, hogy a jövőben sokkal szigorúbb módszertanra lesz szükség ahhoz, hogy tisztán megértsük a vércsoportok és a betegségek viszonyát.