Horror: vérszívó szörnyekké változhatnak a saját bélbaktériumaink

A kutatások során kiderült, hogy a bélbaktériumok hihetetlenül gyorsan reagálnak a vér jelenlétére. Amikor a bélrendszer területén belső sérülés, például vérzés történik, vérszérum szivárog a belekbe - írja az eLife című szakfolyóirat.

A bakteriális vámpírizmus rémisztő, de valós folyamata: a sérülést érzékelő bélbaktériumok egyenesen a véráram felé vándorolnak, hogy a vérből származó értékes tápanyag segítségével gyors szaporodásnak induljanak.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A tudósok laboratóriumi körülmények között megfigyelték, hogy az olyan ismert kórokozók, mint a Salmonella vagy a kólibaktérium (E. coli), azonnal elindulnak a szivárgó vér forrása felé. Ezt a célzott mozgást, valamint a vér táplálékként való hasznosítását a kutatók „bakteriális vámpírizmusnak” nevezték el. A folyamat magyarázatot ad arra, hogy miként lépnek be ezek a mikrobák a véráram belsejébe.

Ennek megértése azért kulcsfontosságú, mert a vérbe jutva jóval nagyobb eséllyel indul meg súlyos bakteriális fertőzések kialakulása.

Miért vonzza a vér a bélbaktériumokat?

De miért vonzza a vér ennyire ezeket a mikrobákat? A válasz a kémiai összetevőkben keresendő. A vérszérum rengeteg aminosavat tartalmaz, amelyek kiváló tápanyagforrást jelentenek a baktériumok növekedéséhez.

Különösen az L-szerin nevű aminosav vonzza őket, amelyet a sejtjeik felszínén lévő, Tsr nevű speciális receptor segítségével érzékelnek.

A bélbaktériumok a bélrendszer zavaros környezetében is rendkívül érzékenyek, és már megdöbbentően apró mennyiségű szérumot is képesek kiszimatolni. Miután elérték a vérző sérülést, a kórokozók nemcsak beszivárognak a véráramba, hanem a vérből felvett tápanyag segítségével sokkal hatékonyabban is szaporodnak.

Újfajta terápiák jöhetnek

Ezek a friss tudományos eredmények teljesen új terápiás utakat nyithatnak meg az orvostudományban. Ha a jövőben sikerül gyógyszeresen megzavarni vagy blokkolni ezt a kémiai vonzódást, jó eséllyel megelőzhető lesz a súlyos bakteriális fertőzések kialakulása a visszatérő bélvérzésben szenvedő betegeknél.