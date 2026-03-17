Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
bikacápák csoportokban

Meglepő dolog derült ki a bikacápákról, a kutatók sem hittek a szemüknek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bikacápa hosszú időn át a félelmet keltő, magányos vadászok között szerepelt a köztudatban. Ezek az erőteljes ragadozók híresek agresszív természetükről és arról a képességükről, hogy mind édes-, mind sósvízben képesek túlélni. Azonban a legújabb kutatások meglepő felfedezést tettek: a bikacápák valójában társaságkedvelők, és tartós barátságokat képesek kialakítani fajtársaikkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bikacápák csoportokbantársbarátkozó bikacápák

Natasha D. Marosi és kutatócsoportja úttörő munkát végzett ezen a területen, amely alapjaiban változtatja meg a cápák szociális viselkedéséről alkotott elképzeléseinket. A kutatók évekig tartó megfigyelések során fedezték fel, hogy a bikacápák nem csupán véletlenszerűen találkoznak, hanem tudatosan keresik bizonyos társaik közelségét. Ez az állati viselkedés tudományterületén belül forradalmi felismerésnek számít, mivel korábban a legtöbb cápafajról azt gondoltuk, hogy döntően magányos életet élnek. 

Fotó: RODRIGO FRISCIONE / Connect Images
Bikacápákat etet egy búvár
Fotó: RODRIGO FRISCIONE / Connect Images

Barátkozó bikacápák

A kutatók fejlett nyomkövetési technikát alkalmazva több tucat bikacápát követtek nyomon természetes élőhelyükön. Megfigyeléseik során egyértelmű mintázatokat fedeztek fel: bizonyos egyedek rendszeresen visszatértek ugyanazokhoz a társaikhoz, és hosszú időszakokon át tartották velük a kapcsolatot. Ezek a „barátságok" nem pusztán véletlenszerű találkozások voltak, hanem tudatos döntések eredményei. 

Továbbá, a tudósok azt is felfedezték, hogy ezek a szociális kötelékek gyakorlati előnyöket is nyújtanak. A bikacápák csoportokban hatékonyabban vadásznak, és jobban meg tudják védeni területüket más ragadozókkal szemben. Emellett a fiatalabb egyedek a tapasztaltabb társaiktól tanulnak, így átadva a vadászati technikákat és a túlélési stratégiákat. Ez a fajta viselkedés rámutat arra, hogy a természet sokkal összetettebb, mint ahogy azt korábban gondoltuk.

Miért fontos ez a felfedezés?

Natasha D. Marosi kutatásai nemcsak tudományos szempontból jelentősek, hanem gyakorlati következményekkel is járnak a természetvédelem területén. Ha jobban megértjük a bikacápa szociális szükségleteit, hatékonyabban tudunk tenni megőrzésükért. A tengerbiológusok most már figyelembe vehetik ezeket a társas kapcsolatokat, amikor védett területeket jelölnek ki vagy populációkezelési stratégiákat dolgoznak ki. 

Ráadásul ez a kutatás szélesebb perspektívát nyújt az állatok intelligenciájáról és érzelmi életéről. A bikacápák képessége a társadalmi kapcsolatok kialakítására azt sugallja, hogy ezek az ősi lények fejlettebb kognitív képességekkel rendelkeznek, mint ahogy azt korábban feltételeztük. Következésképpen, ez a felfedezés ösztönözheti a tudósokat arra, hogy más cápafajok viselkedését is újragondolják, és mélyebb megértést szerezzenek az óceáni ökoszisztémák működéséről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!