Némó nyomában: kiderült, mit jelentenek és miért tűnnek el a bohóchal csíkjai

A közönséges bohóchalakat legtöbben élénk színeikről és jellegzetes fehér sávjaikról ismerik. A trópusi korallzátonyok kedvenc védett halai ott élnek, ahol megfelelő búvóhelyet találnak a tengerirózsák között. Számos fajuk létezik különböző színnel és fehér csíkozással. Ezek a mintázatok nem csupán díszítőelemek. Az Okinawai Tudományos és Technológiai Intézet (OIST) kutatói szerint a jellegzetes függőleges fehér csíkok fontos kommunikációs szerepet töltenek be, és szorosan kapcsolódnak a halak társadalmi rangsorához. A PLOS Biology folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta, miként hat a társas környezet a paradicsom - bohóchal (Amphiprion frenatus) mintázatának fejlődésére, és milyen biológiai folyamatok állnak a látványos színváltozás mögött.

A közönséges bohóchal sokak kedvence a trópusi korallzátonyok világából

Fotó: DAVID FLEETHAM / StockTrek Images via AFP

A bohóchal csíkjai a rangsort jelzik

A bohóchalak szigorú hierarchiában élnek: egy tengeri közösségben általában csak egy szaporodó pár uralkodik, míg a fiatalabb egyedek alárendelt szerepet töltenek be. A rangot nemcsak a testméret, hanem a színezet is jelzi. A kutatók korábbi eredményei szerint a halak képesek „megszámolni és kielemezni” egymás csíkjait, így felismerik a másik egyed társadalmi státuszát. Érdekes módon számos bohóchalfaj fiatal korban több fehér sávval is rendelkezik, amelyek közül néhány rövid idő alatt eltűnik a felnőtté válás során. A mostani vizsgálat célja az volt, hogy kiderítsék: mi szabályozza ezt a változást a paradicsom - bohóchalak életében.

A paradicsom-bohóchal idővel elveszíti többi fehér csíkját, ami a kutatók szerint a társadalmi hierarchiához való alkalmazkodás része lehet

Fotó: DAVID FLEETHAM / StockTrek Images via AFP

Az idősebb halak felgyorsítják az átalakulást

A bohóchalak életük kezdeti szakaszában egy rövid ideig egyedül élnek, azonban előbb-utóbb találniuk kell egy közösséget, amely befogadja őket. A kutatók kamerákkal figyelték a fiatal halakat különböző környezetekben: voltak, amelyek idősebb egyedekkel éltek együtt egy közösségben már, míg mások egyedül vagy mesterséges élőhelyeken fejlődtek.

Az eredmények meglepőek voltak: ahol felnőtt halak is jelen voltak, a fiatal egyedek gyorsabban veszítették el extra fehér csíkjukat. A kutatók szerint ez a társadalmi hierarchiához való alkalmazkodás része lehet.

A frissen letelepedő fiatal halak eleinte igyekeznek fenyegetés-mentesnek tűnni, hogy elfogadják őket a csoport legalacsonyabb rangján - ebben segíti őket az extra fehér csík. Miután azonban stabil helyet szereznek a közösségben, a csík elvesztése előnyt jelent a következő egyed befogadásakor. Ezzel szemben az üres környezetben élő fiatalok hosszabb ideig megőrizhetik csíkjaikat, ami egyfajta „biztosításként” szolgálhat arra az esetre, ha később egy domináns felnőtt jelenne meg.