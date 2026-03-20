Vérfagyasztó jelenséget láttak az űrben, a tudósok sem hittek a szemüknek

A tudósok a Tejútrendszer külső régióiban található, Gaia-GIC-1 nevű csillagot vizsgálták. Ez egy F-típusú csillag, amely a mi Napunknál valamivel nagyobb és forróbb. Mivel az ilyen stabil csillagokra egyáltalán nem jellemző a drasztikus fényességváltozás, a kutatókat nagyon meglepte, amikor a fényerő esetenként akár 25 százalékkal is visszaesett. A furcsa viselkedést egy hatalmas porfelhőt eredményező bolygóütközés okozhatta a csillag körül.

Művészi illusztráció egy gigantikus bolygóütközés pillanatáról a távoli Gaia-GIC-1 csillag körül.

Fotó: Andy Tzanidakis

Egy távoli bolygóütközés nyomai

A csillag fényének változásait már közel egy évtizede elkezdték rögzíteni. Kezdetben a fénykibocsátás egyenletes volt, majd 2016-ban kisebb halványodásokat, 2021 körül pedig már teljesen kaotikus ingadozásokat vettek észre. Az elemzések során kiderült, hogy miközben a látható fény csökkent, a csillag infravörös sugárzása drasztikusan megnőtt.

Ez arra utal, hogy a csillagot egy nagyon forró, körülbelül 900 kelvines porfelhő takarta el, amelynek tömege a Ceres törpebolygó felével egyezik meg.

Ez a megfigyelés egy igazán jelentős csillagászati felfedezés, hiszen hihetetlenül ritkán sikerül valós időben elcsípni egy ilyen eseményt.

Párhuzamok: A Föld és a Hold kialakulása

A kutatók modelljei szerint a két bolygókezdemény többször is súrolhatta egymást a végső becsapódás előtt. Az esemény nagyjából olyan távolságra történt a csillagtól, mint amilyen messze a Föld kering a Naptól. Ez a hasonlóság különösen izgalmassá teszi az esetet, mivel a folyamat kísértetiesen emlékeztet a Hold kialakulása során történt feltételezett ősi karambolra.

A Föld és a Hold kialakulása régóta foglalkoztatja a tudományt, és ez az új adat sokat segíthet az asztrobiológiai kutatásokban.

A Hold ugyanis kulcsfontosságú a földi élet szempontjából, hiszen védi a bolygót az aszteroidáktól, és szabályozza az árapályokat.

Új távlatok az űrkutatás területén

Az ehhez hasonló események megfigyelése hatalmas kihívást jelent az űrkutatás számára. A bolygók ütközései kozmikus léptékben gyorsan lezajlanak, az általuk hagyott porfelhők pedig viszonylag hamar eloszlanak. Azonban a modern eszközökkel a tudósok hatalmas égboltterületeket tudnak egyszerre vizsgálni, ami jelentősen növeli a hasonló jelenségek felfedezésének esélyét.

A kutatás részletes eredményeit a The Astrophysical Journal Letters folyóiratban tették közzé.