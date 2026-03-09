Sokkoló hír a NASA-tól: kilöktek egy aszteroidát a pályájáról

A teszt során a DART űrszonda szándékosan csapódott a Dimorphos nevű holdacskába, amely a nagyobb Didymos körül kering. Ezzel a módszerrel a bolygóvédelem egy új szintre lépett. A kutatók már korábban is tudták, hogy a kinetikus becsapódás sikeresen megváltoztatta a kisebb aszteroida keringési sebességét. Most azonban kiderült egy újabb, rendkívül fontos tény is.

Bolygóvédelem szempontjából jelentős, hogy igazoltan megváltoztatták a nagyobb aszteroida pályáját is.

Fotó: STOCKTREK IMAGES / NASA/John Hopkins

A bolygóvédelem új mérföldköve: a nagyobb aszteroida pályája is kimutathatóan módosult

Az újabb adatok elemzése során a tudomány számára bebizonyosodott, hogy a nagyobbik aszteroida, a Didymos Nap körüli pályája is módosult - írja az IFL Science.

Ez hatalmas eredmény az űrkutatás terén, amit ráadásul úgy értünk el, hogy a nagyobbik égitesthez hozzá sem ért a szonda. Ez az első alkalom, hogy az emberiség szándékosan és mérhetően megváltoztatta egy természetes objektum mozgását a Naprendszer egészét tekintve.

A megfigyelt változás mértéke persze nagyon apró. Az égitestek másodpercenként 34 kilométeres sebességgel haladtak a Nap körül, és a becsapódás ezt a sebességet mindössze 11,7 mikrométerrel lassította le másodpercenként. Bár a szám önmagában kicsi, a NASA történelmi űrmissziója a gyakorlatban is bebizonyította, hogy egy DART méretű űrszondával képesek vagyunk elmozdítani egy ilyen rendszert. Ez a megszerzett tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy egy jövőbeli aszteroida eltérítése a Földtől sikeres legyen, amennyiben egy űrszikla valaha is fenyegetne minket.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a konkrét aszteroidapáros sosem jelentett és most sem jelent veszélyt a bolygónkra.

Az asztrofizikusok pusztán azért választották őket a teszthez, mert a Dimorphos mozgása a Didymos körül rendkívül jól megfigyelhető volt. A pályamódosítás pontos hatásait és az aszteroidák sűrűségét a közeljövőben tovább fogják vizsgálni. Az Európai Űrügynökség Hera nevű űrszondája már úton van a rendszer felé. Amikor idén novemberben megérkezik, várhatóan hat hónapon át fogja részletesen vizsgálni az égitestek tömegét és belső szerkezetét, hogy még pontosabbá tegye a jelenlegi becsléseket.