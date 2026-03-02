Nemcsak hizlal, de súlyos betegséget is okozhat a fiatalok kedvenc itala

Milyen egészségügyi kockázatai vannak a rendszeres buboréktea fogyasztásnak? A válaszhoz fontos megvizsgálnunk a tudományos hátteret. A buboréktea veszélyei több területet is érintenek, a fogak romlásától kezdve egészen a belső szervek túlterheléséig. Bár ezek a végtelen ízvariációban kapható italok nagyon csábítóak, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy érdemes óvatosnak lenni velük - olvasható a Science Daily cikkében.

Egyre többen foglalkoznak a buboréktea veszélyeivel

Fotó: JADE GAO / AFP

A buboréktea veszélyei: a csábító gyöngyök rejtett hátulütői

Az ital jellegzetes rágós golyócskái maniókából, egy keményítőtartalmú gyökérzöldségből készülnek. A tápiókagyöngy emésztése önmagában is nagy kihívást jelenthet a szervezetnek. Mivel ezek a golyók nagyon sűrűek és nehezen bomlanak le, nagy mennyiségben lelassíthatják a gyomor kiürülését. Ezt az állapotot az orvosi szaknyelvben gasztroparézisnek – azaz a gyomorizomzat lassulásának – nevezik, ami olyan emésztési problémákhoz vezethet, mint a hányinger és a hasi fájdalom. Ritkább esetekben teljes bélelzáródást is okozhatnak.

A manióka növény ráadásul a növekedése során képes magába szívni a talajból a nehézfémeket (például az ólmot), amely így az italba és a szervezetünkbe is bekerülhet.

A golyócskák ráadásul komoly fulladásveszélyt jelentenek nemcsak a kisgyermekek, hanem a felnőttek számára is.

Édes teher a szervezetnek

A másik jelentős probléma a rendkívül magas cukortartalom.

Egyetlen adag ital akár húsz-ötven gramm cukrot is tartalmazhat, ami túlszárnyalhatja egy dobozos kóla cukormennyiségét.

Ez az extrém adag nagymértékben hozzájárul a fogszuvasodáshoz és a fiatalkori elhízáshoz. A megemelkedő vércukorszint egyenes következménye az inzulinrezisztencia kialakulása, majd az ebből fakadó kettes típusú cukorbetegség megjelenése. Szintén aggasztó, hogy az italban lévő cukor és zsír kombinációja drasztikusan megnöveli az anyagcsere-betegségek és a zsírmáj kialakulásának esélyét. Utóbbi azt jelenti, hogy a felesleges cukor zsírréteg formájában rakódik le a májban, rontva annak működését.

Mentális hatások és orvosi érdekességek

A fizikai tüneteken túl a kutatások meglepő összefüggéseket találtak a mentális egészséggel kapcsolatban is.

A rendszeres fogyasztók körében magasabb arányban mértek szorongást, depressziót és krónikus fáradtságot.

A vesék egészségét is fenyegetheti a túlzásba vitt fogyasztás: a magas oxalát- és foszfáttartalom – amelyek a kristályképződést elősegítő anyagok – növelheti a vesekövek kialakulásának kockázatát. Egy extrém esetben az orvosoknak több mint háromszáz vesekövet kellett eltávolítaniuk egy fiatal nőből, aki folyadékpótlásként vizet egyáltalán nem, csak ezt az italt fogyasztotta. Érdekesség, hogy a sűrű tápiókagolyók az orvosi képalkotó felvételeken apró köveknek tűnhetnek, így tévesen epe- vagy vesekövet utánozva megnehezíthetik az orvosi diagnózis felállítását más betegségek esetén.