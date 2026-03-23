Nagyot tévedtünk a C-vitaminnal kapcsolatban! Kiderült az igazság

Ez a vitamin számos létfontosságú feladatot lát el a testünkben. Mivel a C-vitamin hatása rendkívül sokrétű és pótolhatatlan a szervezet számára, továbbá magunktól nem tudjuk előállítani ezt a tápanyagot, fontos, hogy a mindennapi táplálkozásunk során gondoskodjunk a megfelelő bevitelről - írja a The Conversation cikke.

A C-vitamin hatása sokszor túlértékelt; nem csodaszer, de a szervezetnek szüksége van rá

A C-vitamin hatása: Miért van rá szükségünk?

A C-vitamin hivatalos kémiai neve az aszkorbinsav, egy rendkívül erős antioxidáns, így hatékonyan védi a sejtjeinket a károsodástól. Ezenkívül elengedhetetlen szerepet játszik a kollagén szintézisében. A kollagén tartja össze a szöveteket, és adja a bőr, illetve a fogíny szerkezeti vázát. Súlyos hiánya egy skorbut nevű betegséget okoz. Ilyenkor a szervezet nem tud elég kollagént termelni: a fogíny meggyengül, a fogak kihullanak, a vérerek pedig károsodnak, ami belső vérzésekhez vezethet. A C-vitamin emellett az immunerősítés terén is kiemelt fontosságú, hiszen támogatja a védekezőrendszer működését, miközben segíti a vas felszívódását és gyorsítja a sebgyógyulást.

Tényleg csodaszer a megfázás ellen?

A C-vitamint a legtöbben a megfázás és az influenza megelőzésére, valamint kezelésére használják.

Az eddigi tudományos bizonyítékok áttekintése azonban rámutatott, hogy a rendszeres, napi 200 mg-os vagy annál nagyobb dózisú pótlás egyáltalán nem csökkenti a megfázás kialakulásának esélyét.

A mindennapos szedés ugyan lerövidítheti a betegség idejét, és 1000 mg feletti adagoknál a tüneteket is enyhítheti, de ha csak a betegség kezdetekor kapunk észbe, az már nem befolyásolja a gyógyulás folyamatát. A szakértők szerint tehát a rutinszerű, nagy dózisú szedés egyszerűen nem kifizetődő. Sőt, a kutatások azt is bizonyítják, hogy a C-vitamin pótlása nem csökkenti a szívbetegségek kockázatát, és a rákos megbetegedéseket sem képes megelőzni.

Mennyi C-vitamint érdemes szedni naponta?

Felnőttek számára az ajánlott napi bevitel mindössze 45 mg. Ezt a csekély mennyiséget már egyetlen kis pohár narancslé is bőségesen fedezi. A legtöbb embernek semmi szüksége külön tablettákra, hiszen egy kiegyensúlyozott étrend – citrusfélékkel, bogyós gyümölcsökkel, paradicsommal, paprikával, brokkolival és kelkáposztával – tökéletesen biztosítja a szükséges adagot. Ha az ételekből nyerjük ki a vitamint, a hasznos rostok, flavonoidok és egyéb vegyületek is bekerülnek a szervezetünkbe.

Ezek az anyagok segítik a felszívódást, és olyan egészségügyi előnyökkel is járnak, amelyeket a mesterséges vitamin önmagában nem tud nyújtani.

Milyen veszélyeket rejt a C-vitamin túladagolás?

A felnőttek számára tolerálható napi maximális beviteli szint 2000 mg. Mivel a C-vitamin vízben oldódik, a szervezet nem tudja elraktározni, így a felesleg egyszerűen távozik a vizelettel. Emiatt a nagyobb dózisok szedése nem jelent semmilyen extra előnyt, sőt, komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A 2000 mg feletti adagok már hasmenést, hányingert és kellemetlen hasi görcsöket okozhatnak. Férfiak esetében – nőknél ez nem jellemző – a túlzott bevitel még a vesekövek kialakulását is elősegítheti.

A krónikus vesebetegeknek pedig különösen vigyázniuk kell: ha a veséik nem működnek megfelelően, a túl sok C-vitamin felhalmozódik a szervezetben, ami szintén vesekőhöz vezethet.