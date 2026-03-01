Hiányzik valami a „nyugati babák” bélrendszeréből – meglepő különbséget találtak a kutatók

Az élet első évei döntő szerepet játszanak abban, hogyan alakul ki az emberi szervezet egyik legfontosabb „láthatatlan rendszere”: a bélmikrobiom. A kutatók régóta tudják, hogy a korai mikrobiális közösségek hatással vannak a későbbi immunrendszerre, a mentális egészségre és a betegségek kockázatára is. Most azonban egy átfogó nemzetközi vizsgálat arra mutat rá, hogy a világ többi régiójában élő csecsemők bélflórája meglepően eltérő módon fejlődik.
Globális térkép a csecsemők bélflórájáról
Az egyesült királyságbeli Wellcome Sanger Institute kutatója, Yan Shao és munkatársai több mint 1900 baktérium genomját elemezték a Bifidobacterium longum nevű fajból, amely kulcsszerepet játszik a stabil bélflóra kialakulásában.
A minták az
- Egyesült Királyságból, Svédországból és az Egyesült Államokból, valamint
- hét dél-ázsiai és szubszaharai afrikai országból – köztük Bangladesből, Pakisztánból, Kenyából és Ugandából – származtak.
A kutatók két altípusra összpontosítottak: a B. longum longum és a B. longum infantis nevű változatra, amelyekről korábban is ismert volt, hogy kifejezetten fontosak a csecsemők bélrendszerének fejlődésében. Az eredmények markáns különbséget mutattak. Két hónapos korra az afrikai és a dél-ázsiai csecsemők mintegy 70 százalékának bélrendszerében jelen volt a B. longum infantis, míg a nyugati országokban élő babáknál ez az arány 2 százalék alatt maradt. A kutatók szerint ez a baktérium gyakorlatilag hiányzik a nyugati környezetben.
Az étrend lehet a kulcs
Ezzel szemben a B. longum longum nevű altípus inkább a nyugati országokban volt gyakoribb: ott a csecsemők körülbelül egyharmadánál jelent meg két hónapos kor előtt, míg Afrikában és Dél-Ázsiában az arány tíz százalék alatt maradt. A kutatók szerint a különbség egyik fő oka az anyai étrend lehet. A bifidobaktériumok az anyatejben található tápanyagok emésztésében segítenek, márpedig az anyatej összetétele jelentősen függ attól, hogy az anya milyen ételeket fogyaszt. Elképzelhető tehát, hogy az egyes baktériumtípusok különböző táplálkozási környezetekhez alkalmazkodtak. Azoknál a csecsemőknél, akiknél egyik vizsgált baktérium sem volt jelen, más, hasonló szerepet betöltő mikroorganizmusok – például Bifidobacterium breve – jelenhettek meg.
Új lehetőségek a probiotikumok fejlesztésében
A kutatás nemcsak tudományos szempontból jelentős, hanem gyakorlati következményekkel is járhat. Ez a vizsgálat jelentősen bővítette a korábban alulreprezentált régiókból származó genetikai adatokat: a rendelkezésre álló dél-ázsiai minták száma például tizenhétszeresére nőtt, de az afrikai országokból valók is tizenegyszeresére. Lindsay Hall, a University of Birmingham kutatója szerint ez kulcsfontosságú lépés a globális mikrobiomkutatásban.
Bár probiotikumokat általában nem ajánlanak egészséges, időre született babáknak, koraszülöttek esetében azonban időnként alkalmazzák őket.
Az új eredmények alapján elképzelhető, hogy a jövőben a probiotikumokat földrajzi régiókhoz igazítják. Egy adott baktériumtörzs ugyanis nem biztos, hogy minden környezetben egyformán képes megtelepedni a bélrendszerben.
Miért számít mindez?
A tanulmány egyik legfontosabb üzenete, hogy a csecsemők egészségéről alkotott tudásunk eddig nagyrészt a „nyugati” népesség adataira épült. A globális adatok viszont azt mutatják, hogy nincs egyetlen „univerzális” mikrobiomfejlődési minta. A kutatók szerint csak akkor érthetjük meg igazán, milyen baktériumok segítik leginkább a gyermekek egészséges fejlődését, ha figyelembe vesszük a földrajzi, kulturális és táplálkozási különbségeket is. Ez pedig hosszú távon személyre szabottabb, hatékonyabb orvosi megközelítésekhez vezethet a legfiatalabbak ellátásában - számolt be róla a New Scientist.