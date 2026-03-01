Hiányzik valami a „nyugati babák” bélrendszeréből – meglepő különbséget találtak a kutatók

Az élet első évei döntő szerepet játszanak abban, hogyan alakul ki az emberi szervezet egyik legfontosabb „láthatatlan rendszere”: a bélmikrobiom. A kutatók régóta tudják, hogy a korai mikrobiális közösségek hatással vannak a későbbi immunrendszerre, a mentális egészségre és a betegségek kockázatára is. Most azonban egy átfogó nemzetközi vizsgálat arra mutat rá, hogy a világ többi régiójában élő csecsemők bélflórája meglepően eltérő módon fejlődik.

Egy globális kutatás szerint a "nyugati" csecsemők bélflórájából sokszor hiányzik egy baktérium

Fotó: AURELIE AND MORGAN DAVID DE LOSS / Connect Images

Globális térkép a csecsemők bélflórájáról

Az egyesült királyságbeli Wellcome Sanger Institute kutatója, Yan Shao és munkatársai több mint 1900 baktérium genomját elemezték a Bifidobacterium longum nevű fajból, amely kulcsszerepet játszik a stabil bélflóra kialakulásában.

A minták az Egyesült Királyságból, Svédországból és az Egyesült Államokból, valamint

hét dél-ázsiai és szubszaharai afrikai országból – köztük Bangladesből, Pakisztánból, Kenyából és Ugandából – származtak.

A kutatók két altípusra összpontosítottak: a B. longum longum és a B. longum infantis nevű változatra, amelyekről korábban is ismert volt, hogy kifejezetten fontosak a csecsemők bélrendszerének fejlődésében. Az eredmények markáns különbséget mutattak. Két hónapos korra az afrikai és a dél-ázsiai csecsemők mintegy 70 százalékának bélrendszerében jelen volt a B. longum infantis, míg a nyugati országokban élő babáknál ez az arány 2 százalék alatt maradt. A kutatók szerint ez a baktérium gyakorlatilag hiányzik a nyugati környezetben.

Illusztráció a Bifidobaktérium-ról, mely a bélflóra egészségében jelentős szerepet játszik

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az étrend lehet a kulcs

Ezzel szemben a B. longum longum nevű altípus inkább a nyugati országokban volt gyakoribb: ott a csecsemők körülbelül egyharmadánál jelent meg két hónapos kor előtt, míg Afrikában és Dél-Ázsiában az arány tíz százalék alatt maradt. A kutatók szerint a különbség egyik fő oka az anyai étrend lehet. A bifidobaktériumok az anyatejben található tápanyagok emésztésében segítenek, márpedig az anyatej összetétele jelentősen függ attól, hogy az anya milyen ételeket fogyaszt. Elképzelhető tehát, hogy az egyes baktériumtípusok különböző táplálkozási környezetekhez alkalmazkodtak. Azoknál a csecsemőknél, akiknél egyik vizsgált baktérium sem volt jelen, más, hasonló szerepet betöltő mikroorganizmusok – például Bifidobacterium breve – jelenhettek meg.