Az orvostudomány régóta keresi a módját, hogy a daganatellenes terápiák még hatékonyabbak legyenek. A legújabb eredmények alapján a csecsemőmirigy egészsége nagyban befolyásolja, hogy mennyire működik jól az immunterápia. Sokáig úgy gondolták, hogy a csecsemőmirigynek a felnőttkorban nincsen érdemi haszna, de ez a feltevés az új kutatás fényében egyértelműen cáfolódott. Jelenleg az orvosok a vizsgálatok során leginkább a daganat tulajdonságait figyelik, és ritkábban mérik fel a beteg immunrendszerének tényleges erejét. Az immunterápia célja pedig éppen az, hogy a szervezet saját védelmi rendszerét, az úgynevezett T-sejteket aktiválja, amelyek pont ebben a mirigyben érnek és fejlődnek.

A csecsemőmirigy egészsége felnőttkorban is kulcsfontosságú az immunrendszer megfelelő működéséhez, hiánya vagy korai eltávolítása pedig hosszú távon növelheti a rák kockázatát

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Hogyan befolyásolja a csecsemőmirigy egészsége a rákellenes harc eredményességét?

A kutatásban a modern technológiát, a mesterséges intelligencia erejét is bevetették. A szakemberek közel 3500 beteg rutinszerű mellkasi CT felvételét elemezték ezzel a módszerrel. A mesterséges intelligencia a felvételek alapján pontozta a szerv méretét, alakját és szerkezetét. Kiderült, hogy a hagyományos mellkasi CT-képek számítógépes elemzése kiválóan alkalmas a szerv állapotának felmérésére.

A kapott adatok rendkívül fontosak a daganatos betegek jövőbeli kezelésében.

Egy több mint 1200 fős, nem kissejtes tüdőrák miatt kezelt csoportban a jobb állapotú mirigy 35 százalékkal csökkentette a betegség romlásának kockázatát, és 44 százalékkal a halálozás esélyét.

Ez a jótékony hatás nemcsak a tüdőrák, hanem más betegségek, például a melanóma, a veserák és a mellrák esetén is megfigyelhető volt az immunterápia során.

A csecsemőmirigy a személyre szabott rákgyógyítás új eleme?

Ez az új megközelítés a jövőben a személyre szabott rákgyógyítás egyik alapköve lehet. Ha az orvosok a kezelés megkezdése előtt ismerik a mirigy állapotát, sokkal könnyebben kiválaszthatják, hogy az immunterápia kiknek hozza a legjobb eredményt a daganatos betegek közül. A kutatók szerint ez a módszer egy fájdalommentes kiegészítője lehet az orvosi döntéshozatalnak, hiszen a mellkasi CT elvégzése amúgy is mindennapos a rákos betegeknél.