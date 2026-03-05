Magyarok bukkantak az évezred legkülönlegesebb naprendszerére

A magyar kutatók a TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) űrteleszkóp adatai alapján egy rendkívül kompakt négyszeres csillagrendszert azonosítottak, amely a TIC 120362137 jelölést kapta. A rendszer egy úgynevezett 3+1 típusú négyszeres csillagrendszer, amelyben három csillag szorosan egymáshoz közel kering egymás körül, miközben egy negyedik, távolabbi csillag messzebbről „pásztázza” őket körbe. A kutatók szerint ez jelenleg a legkompaktabb ismert ilyen típusú rendszer, ami különösen értékessé teszi a csillagászati kutatások számára.

Illusztráció a magyar kutatók által megtalált különleges csillagrendszerről

Mennyire kompakt a csillagrendszer?

A rendszer felépítése meglepően zsúfolt. A három belső csillag egymáshoz rendkívül közel kering, olyannyira, hogy az egész belső rendszer akár a Merkúr pályáján belül is elférne a Nap körül. Eközben a negyedik csillag nagyobb távolságból kerüli meg a belső hármast. Távolsága nagyjából akkora, mint a Jupiter és a Nap közötti távolság a mi naprendszerünkben. Az ilyen úgynevezett hierarchikus csillagrendszerek rendkívül ritkák. Éppen ezért a TIC 120362137 különösen fontos lehet a csillagkeletkezés és a többcsillagos rendszerek stabilitásának megértésében. A Szegedi Tudományegyetem kutatója, a HUN-REN-SZTE Sztelláris Asztrofizikai Kutatócsoport vezetője, Dr. Borkovits Tamás szerint a rendszer jelenleg a legkisebb átmérőjű ismert 3+1 típusú négyszeres csillagrendszer.

Először csak két csillagot láttak

A rendszer különlegessége nem volt azonnal nyilvánvaló. A TESS korai adatai alapján a kutatók először úgy gondolták, hogy csupán egy fedési kettőscsillagról van szó – vagyis két csillagról, amelyek egymás előtt elhaladva időnként csökkentik a rendszer fényességét. Az első megfigyelések szerint a két csillag 3,3 naponta került fedésbe, ami 1–2 órán át tartó fényességcsökkenést okozott. Az ilyen rendszerekből azonban több ezret is ismernek, ezért kezdetben semmi különösnek nem tűnt. A későbbi adatok azonban új jelenséget mutattak: 25–26 naponta hosszabb, egy-két napos halványodás jelent meg. Ez arra utalt, hogy egy harmadik csillag is része a rendszernek, amely körülbelül 51 napos keringési idővel mozog.