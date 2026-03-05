Magyarok bukkantak az évezred legkülönlegesebb naprendszerére

A magyar kutatók a TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) űrteleszkóp adatai alapján egy rendkívül kompakt négyszeres csillagrendszert azonosítottak, amely a TIC 120362137 jelölést kapta. A rendszer egy úgynevezett 3+1 típusú négyszeres csillagrendszer, amelyben három csillag szorosan egymáshoz közel kering egymás körül, miközben egy negyedik, távolabbi csillag messzebbről „pásztázza” őket körbe. A kutatók szerint ez jelenleg a legkompaktabb ismert ilyen típusú rendszer, ami különösen értékessé teszi a csillagászati kutatások számára.
Mennyire kompakt a csillagrendszer?
A rendszer felépítése meglepően zsúfolt. A három belső csillag egymáshoz rendkívül közel kering, olyannyira, hogy az egész belső rendszer akár a Merkúr pályáján belül is elférne a Nap körül. Eközben a negyedik csillag nagyobb távolságból kerüli meg a belső hármast. Távolsága nagyjából akkora, mint a Jupiter és a Nap közötti távolság a mi naprendszerünkben. Az ilyen úgynevezett hierarchikus csillagrendszerek rendkívül ritkák. Éppen ezért a TIC 120362137 különösen fontos lehet a csillagkeletkezés és a többcsillagos rendszerek stabilitásának megértésében. A Szegedi Tudományegyetem kutatója, a HUN-REN-SZTE Sztelláris Asztrofizikai Kutatócsoport vezetője, Dr. Borkovits Tamás szerint a rendszer jelenleg a legkisebb átmérőjű ismert 3+1 típusú négyszeres csillagrendszer.
Először csak két csillagot láttak
A rendszer különlegessége nem volt azonnal nyilvánvaló. A TESS korai adatai alapján a kutatók először úgy gondolták, hogy csupán egy fedési kettőscsillagról van szó – vagyis két csillagról, amelyek egymás előtt elhaladva időnként csökkentik a rendszer fényességét. Az első megfigyelések szerint a két csillag 3,3 naponta került fedésbe, ami 1–2 órán át tartó fényességcsökkenést okozott. Az ilyen rendszerekből azonban több ezret is ismernek, ezért kezdetben semmi különösnek nem tűnt. A későbbi adatok azonban új jelenséget mutattak: 25–26 naponta hosszabb, egy-két napos halványodás jelent meg. Ez arra utalt, hogy egy harmadik csillag is része a rendszernek, amely körülbelül 51 napos keringési idővel mozog.
A negyedik csillag csak később derült ki
A kutatók ekkor már tudták, hogy egy háromcsillagos rendszerrel van dolguk, de a történet itt még nem ért véget. További megfigyelések során újabb fedések jelentek meg, amelyek egy negyedik csillag jelenlétére utaltak. A negyedik komponens létezését végül az arizonai Mount Hopkins obszervatóriumban működő Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph (TRES) spektrográf segítségével sikerült megerősíteni.
A rendszer újabb rekordot is tart:
a külső csillag mindössze 1046 nap alatt kerüli meg a belső hármast, ami messze a legrövidebb ismert keringési idő az ilyen típusú négyszeres rendszerek között.
A kutatók szerint az ilyen rendszerek felfedezése rendkívül nehéz, mert a távoli negyedik csillag kimutatása gyakran évtizedekig tartó megfigyeléseket igényel.
A rendszer jövője: két fehér törpe marad
A csillagászok számítógépes modellek segítségével azt is kiszámították, mi vár erre a különleges csillagrendszerre a jövőben. A három belső csillag a Napnál nagyobb tömegű és forróbb, míg a külső csillag kisebb, és tulajdonságaiban inkább a Naphoz hasonlít. A fejlődés során a legnagyobb tömegű belső csillag vörös óriássá válik, majd összeolvad a közeli társával. Később ez az új csillag a másik belső csillaggal is egyesül és vörös óriás állapotba kerül. Az így létrejövő hatalmas csillag tömegének nagy részét elveszíti, és végül fehér törpévé alakul. Eközben a távolabbi negyedik csillag is hasonló fejlődési úton halad. A végső eredmény egy két fehér törpéből álló kettőscsillag-rendszer lesz, amely körülbelül 44 napos keringési idővel fog egymás körül mozogni.
- A kutatócsoport eredményeit a Nature tudományos folyóiratban publikálták, és a szakemberek szerint a különleges rendszer új lehetőséget ad a többcsillagos rendszerek kialakulásának és fejlődésének tanulmányozására - jelent meg a Space.com - on.