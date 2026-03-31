Tejcsoki vagy étcsoki? A tudósok elmondták, melyik az egészségesebb

A csokoládé alapanyaga a kakaóbab, amelyből a kakaóvaj és a kakaómassza készül. A különböző csokoládéfajták abban térnek el egymástól, hogy mekkora a kakaótartalom, mennyi cukrot adnak hozzájuk, és tartalmaznak-e tejport. Következésképpen a csokoládé egészségügyi hatásai nagymértékben függnek az összetételétől, nem csupán attól, hogy „csokoládénak" nevezzük.

Kiderült, melyik csokoládé az egészségesebb

A kakaótartalom az, ami igazán számít a csokoládéban

Az étcsokoládé vagy keserű csokoládé jellemzően legalább 50-70 százalékos kakaótartalommal rendelkezik, de egyes prémium termékek akár 85-90 százalékot is elérhetnek. Ezzel szemben a tejcsokoládé általában mindössze 20-40 százalék kakaót tartalmaz, a fennmaradó részt pedig cukor, tejpor és egyéb adalékanyagok teszik ki. Éppen ezért az étcsokoládé sokkal gazdagabb azokban a bioaktív vegyületekben, amelyek a kakaóbabból származnak.

A magas kakaótartalom különösen fontos a flavonoidok szempontjából. Ezek az antioxidáns hatású vegyületek bizonyítottan hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez, csökkentik a vérnyomást, valamint javítják a vérkeringést. Ráadásul az étcsokoládé magnéziumban, vasban és cinkben is gazdagabb, mint tejjel készült társa. Tehát minél magasabb a kakaótartalom, annál több jótékony anyagot viszünk be a szervezetünkbe.

Mit mondanak a kutatások?

A The Conversation tudományos portálon megjelent elemzés szerint az étcsokoládé fogyasztása mérsékelt mennyiségben valóban pozitív hatással lehet az egészségre. Több tanulmány is kimutatta, hogy a rendszeres, de kis adagokban történő étcsokoládé-fogyasztás csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, javíthatja az inzulinérzékenységet, sőt akár a hangulatunkra is kedvezően hathat a benne található triptofán és teobromin révén.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a tejcsokoládé sem tekinthető „méregnek" – egyszerűen kevesebb egészségügyi előnyt kínál. A magasabb cukortartalma és alacsonyabb kakaóaránya miatt inkább édességként, mintsem funkcionális élelmiszerként érdemes rá tekinteni. Mindazonáltal a mértékletesség mindkét esetben kulcsfontosságú, hiszen bármelyik csokoládé kalóriadús élelmiszer marad.