Váratlan egészségügyi előnye van a rendszeres csokievésnek

Az elmúlt öt évtized tanulmányainak átfogó elemzése kimutatta, hogy a heti rendszerességű fogyasztás valóban hasznos lehet. A kutatók összesen 336 289 embert vizsgáltak meg. Kiderült, hogy a csokoládé hatása a szívre kifejezetten pozitív, és az érrendszer egészsége is jelentősen profitál belőle. Az adatok alapján azoknál a résztvevőknél, akik hetente több mint egyszer ettek csokoládét, 8%-kal csökkent a koszorúér-betegség kialakulásának esélye - írja a SciTech Daily.

Miért előnyös a csokoládé hatása a szívre?

A titok az összetevőkben rejlik, hiszen a csokoládé olyan szívbarát tápanyagokat tartalmaz, mint a flavonoidok, a metil-xantinok, a polifenolok és a sztearinsav.

Ezek az értékes anyagok hozzájárulhatnak a gyulladások csökkentéséhez, emellett növelhetik a szervezetben a "jó", azaz a HDL koleszterin szintjét.

A korábbi klinikai vizsgálatok már korábban is igazolták, hogy a csokoládé kedvezően hat a vérnyomásra, valamint a vérerek belső falára is. Ezeknek a jótékony hatásoknak köszönhetően a szívbetegség megelőzése hatékonyabbá válhat.

Mennyi csokoládét érdemes enni a szívbetegségek megelőzésére?

Bár a tudományos eredmények biztatóak, a kutatás vezetője óva int mindenkit a túlzott fogyasztástól. A mérsékelt mennyiség valóban segít a koszorúerek védelmében, de a túl sok csokoládé valószínűleg már elveszíti ezt a védőhatást.

Ez a szempont különösen az elhízással küzdő emberek és a cukorbetegek számára létfontosságú. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontosan meghatározzák a napi vagy heti ideális adagot, illetve a leginkább javasolt csokoládé típusát.