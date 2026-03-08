Itt a módszer, ami gyógyíthatja az 1- es típusú cukorbetegséget

Egy nemzetközi csapat új, kétlépcsős terápiát fejleszt az 1-es típusú cukorbetegség kezelésére a Medical University of South Carolina kutatója, Leonardo Ferreira vezetésével. A projekt célja, hogy a szervezet újra képes legyen inzulint termelni anélkül, hogy a betegeknek tartós immunrendszert gyengítő gyógyszereket kellene szedniük. A Breakthrough T1D kutatási szervezet egymillió dollárral támogatja a projektet, a kutatók pedig olyan betegek gyógyulásában is bíznak, akik már évek óta együtt élnek a kórral.

Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

Cukorbetegség: mi történik a szervezetben?

Az 1-es típusú cukorbetegség egy autoimmun betegség: az immunrendszer tévesen megtámadja a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit. Ezek hiányában a szervezet nem tudja megfelelően szabályozni a vércukorszintet, ezért a betegeknek folyamatos ellenőrzésre és inzulinpótlásra van szükségük. Az Egyesült Államokban mintegy 1,5 millió ember él ezzel a betegséggel, amely hosszú távon súlyos szövődményekhez – idegkárosodáshoz, látásromláshoz, sőt akár kómához is – vezethet.

Két részből álló sejtes terápia

A kutatók megoldása két elemet kombinál. Az első lépésben laboratóriumban előállított, inzulint termelő béta-sejteket ültetnének be a betegek szervezetébe. A második lépésben genetikailag módosított immunsejteket alkalmaznak a kutatók. Ezek az úgynevezett szabályozó T-sejtek – Treg sejtek – speciális receptorokat kapnak, hogy segítsenek nekik felismerni a beültetett béta-sejteket. Amikor a módosított immunsejtek eljutnak a célponthoz, gyakorlatilag „testőrként” működnek: megakadályozzák, hogy az immunrendszer ismét megtámadja az inzulintermelő sejteket. Ez a módszer megoldhatja azokat a problémákat, amelyek jelenleg korlátozzák az ilyen típusú transzplantációkat.

Immunelnyomás nélkül

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy elkerülhetővé teheti az immunrendszert gyengítő gyógyszerek alkalmazását, amelyek a transzplantációk után gyakran szükségesek, de hosszú távon komoly mellékhatásokkal járhatnak. A laborban létrehozott béta-sejtek ráadásul fagyaszthatók és tárolhatók, így a jövőben akár „polcról levehető” terápiává válhat a kezelés. A kutatók most azt vizsgálják, mennyire tartós a védelem: állatkísérletekben eddig körülbelül egy hónapig maradtak életben a beültetett sejtek.