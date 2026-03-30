Riadót fújt a NASA: nagy a baj a Marson

A Curiosity marsjáró vékony alumíniumkerekein már 2013-ban feltűntek az elhasználódás első jelei. A szakemberek ezért rendszeresen fotózzák a kerekeket, hogy folyamatosan nyomon kövessék az állapotukat. A legfrissebb képeken a jobb középső kerék bordázatán egyértelműen új, kiterjedt roncsolódás látható. Bár a helyzet aggodalomra ad okot, a rover eddig 36,6 kilométert tett meg, és egyelőre gond nélkül folytatja útját – írja az IFL Science.

A Curiosity marsjáró súlyosan sérült kereke

Fotó: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Hogyan védekezik a Curiosity marsjáró a további károk ellen?

A küldetés irányítói már korábban is hoztak óvintézkedéseket a probléma mérséklésére. A rovert a kemény, sziklás területekről puhább talajra irányították, ami jelentősen lelassította a kerekek további kopását. Emellett a gép 2017-ben kapott egy szoftverfrissítést is. Ez az új program valós időben méri és szabályozza az egyes kerekek sebességét. Így csökkenti a kövek okozta nyomást, és megakadályozza a kerekek megcsúszását, ezáltal javítva a jármű tapadását a marsi felszínen.

Földi tesztek és a probléma súlya

Amikor az első sérülések megjelentek, a NASA a Földön egy tesztrover, a Scarecrow (Madárijesztő) segítségével modellezte a lehetséges forgatókönyveket. A tesztek rámutattak, hogy a kerekek jelentős károsodást is elbírnak anélkül, hogy a gép elveszítené a mozgásképességét.

Ha azonban a roncsolódás túlzottan kiterjedt, a sérült részt valahogyan el kell távolítani a biztonságos haladás érdekében.

A mérnökök attól tartanak, hogy ha a gép egyszerűen csak maga után vonszolná a leszakadt darabokat, az a belső kábelek végzetes sérüléséhez vezethetne.

Drasztikus „önműtét” a Marson

Mivel a Marson nincsenek szervizek, és alkatrészcserére sincs lehetőség, a mérnökök egy meglehetősen rendhagyó tervet dolgoztak ki. Ha a helyzet megkívánja, a gép a környezetében lévő éles sziklákat fogja felhasználni egyfajta önműtét elvégzéséhez.

A koncepció lényege, hogy a sérült kereket beszorítják egy kőbe, majd a többi kerék meghajtásával egyszerűen letörik a tönkrement külső részt.

Ezt a folyamatot a földi tesztroverrel már sikeresen el is próbálták.