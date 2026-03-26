Súlyos vesekárosodást okozott a népszerű vitamin, egy férfi kórházba került

Szervezetünk számára kifejezetten hasznos lehet a téli vitaminpótlás. A D-vitamin nemcsak a csontok és a fogak fejlődését segíti, hanem az immunrendszer megfelelő működését is támogatja. Fontos azonban a mértékletesség, mert a D-vitamin túladagolás komoly károkat okozhat a testünkben. A szakemberek szerint egyre gyakoribb probléma a túlzott bevitel, amelyet az orvosi szaknyelv hipervitaminózisnak nevez - írja a LAD Bible.

A marékszámra szedett étrend-kiegészítők és pirulák veszélyesek lehetnek: a D-vitamin túladagolás akár súlyos vesekárosodást is okozhat.

A D-vitamin túladagolás esete és a kórházi kezelés

Egy orvosi szaklapban bemutatott eset jól példázza a veszélyeket: egy férfi rengeteg vitamint szedett összehangolatlanul. Naponta több mint 20 különböző étrend-kiegészítő szerepelt a napi rutinjában. Ezek között extrém mennyiségű, napi 150 000 nemzetközi egység (NE) D-vitamin is helyet kapott. Bár a tünetek jelentkezésekor a beteg azonnal felhagyott a szedésükkel, az állapota egyáltalán nem javult.

A kórházi vérvizsgálatok kimutatták, hogy a vitaminszint a szükséges érték hétszeresére ugrott a szervezetében. A hatalmas dózis miatt a betegnél akut vesekárosodás lépett fel. A nyolcnapos kórházi kezelés után hazamehetett, de a D-vitamin szintje még ekkor is kórosan magas maradt. Mivel ez a hatóanyag nagyon lassan ürül ki a testből, a kellemetlen tünetek több hétig is elhúzódhatnak.

Figyelmeztető jelek és biztonságos adagolás

Az orvosi jelentés alapján a D-vitamin túladagolás tünetei rendkívül változatosak lehetnek. A kórházba szállított férfi többek között hányingerrel, hasi fájdalommal, lábikragörccsel, fülzúgással és jelentős fogyással küzdött.

Súlyosabb esetekben a túladagolás akár zavartsághoz, depresszióhoz, gyomorfekélyhez, szívproblémákhoz vagy kómához is vezethet.

Az egészségügyi ajánlások egyértelműen fogalmaznak: a téli időszakban a legtöbb ember számára bőven elegendő a napi 10 mikrogramm D-vitamin. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy napi 100 mikrogrammnál többet semmiképpen sem szabad bevinni a szervezetbe. Arra is figyelmeztetnek, hogy az amúgy ártalmatlan készítmények is veszélyessé válhatnak, ha nem megfelelő kombinációban szedjük őket. A kalcium például gátolhatja a vas felszívódását, míg a K-vitamin a vérhígító gyógyszerek hatását befolyásolhatja.