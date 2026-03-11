Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

vitamin

Ön is szedi? Súlyos vesekárosodást okozott az ismert vitamin

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szakemberek egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet az étrend-kiegészítők óvatos használatára, miután egy középkorú férfi kórházba került. Egy friss orvosi jelentés szerint a D-vitamin túladagolása súlyos egészségügyi problémák kialakulásához vezethet, ha nem tartjuk be az utasításokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitaminegészségügyi problémaveszélyestúladagolásétrendD-vitamin

A D-vitamin túladagolása egy valós és növekvő probléma világszerte. Bár a napfényvitamin rendkívül hasznos a csontok fejlődéséhez és az immunrendszer támogatásához, a túlzott bevitel miatt veszélyes tünetek sora alakulhat ki. Egy brit esetleírás bemutatja, hogy egy betegnél miként okozott a felelőtlen fogyasztás kórházi kezelést igénylő állapotot – olvasható a LAD Bible cikkében.

A D-vitamin túladagolás súlyos és veszélyes tüneteket okozhat: az étrend-kiegészítők felelőtlen szedése akár tartós vesekárosodáshoz is vezethet a szakemberek figyelmeztetése szerint.
A D-vitamin túladagolása súlyos és veszélyes tüneteket okozhat: az étrend-kiegészítők felelőtlen szedése akár tartós vesekárosodáshoz is vezethet a szakemberek figyelmeztetése szerint.
Fotó: Getty Images

A D-vitamin túladagolásának hatása az emberi szervezetre

A vizsgált férfi napi szinten több mint 20 különböző étrend-kiegészítőt szedett. Ezek között szerepelt a napi 150 000 NE (nemzetközi egység) D-vitamin is. A túlzott bevitel miatt a betegnél heves és veszélyes tünetek jelentkeztek. 

  • Hányinger, 
  • hasi fájdalom, 
  • fülcsengés 
  • és súlyos fogyás lépett fel nála. 

A vérvizsgálatok magas kalciumszintet mutattak ki. A D-vitamin szintje a szükséges érték hétszerese volt a vérében. Ezenfelül a tesztek akut vesekárosodást is igazoltak. A férfi nyolcnapos kórházi kezelésre szorult, de a D-vitamin szintje még két hónappal később is kórosan magas maradt.

Az orvosok a leírt állapotot D-vitaminnal kapcsolatos hipervitaminózisnak nevezik. A D-vitamin lassan ürül ki a szervezetből, felezési ideje körülbelül két hónap. Emiatt a hipervitaminózis okozta panaszok hetekig is elhúzódhatnak. 

A tartós egészségügyi problémák között szerepelhet 

  • a magas vérnyomás, 
  • a hasnyálmirigy-gyulladás 
  • és a tartós vesekárosodás is. 

Az immunrendszer erősítése télen fontos, de a túlzásba vitt vitaminpótlás egyértelműen káros.

Mennyi a biztonságos D-vitamin?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mennyi a biztonságos D-vitamin-mennyiség télen. 

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) szerint a legtöbb ember számára napi 10 mikrogramm (400 NE) elegendő a téli hónapokban.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a napi 100 mikrogrammot semmiképpen sem szabad túllépni. Továbbá figyelni kell az étrend-kiegészítők kombinációjára is, mert bizonyos vitaminok és gyógyszerek káros kölcsönhatásba léphetnek egymással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!