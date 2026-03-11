Ön is szedi? Súlyos vesekárosodást okozott az ismert vitamin

A D-vitamin túladagolása egy valós és növekvő probléma világszerte. Bár a napfényvitamin rendkívül hasznos a csontok fejlődéséhez és az immunrendszer támogatásához, a túlzott bevitel miatt veszélyes tünetek sora alakulhat ki. Egy brit esetleírás bemutatja, hogy egy betegnél miként okozott a felelőtlen fogyasztás kórházi kezelést igénylő állapotot – olvasható a LAD Bible cikkében.

A D-vitamin túladagolása súlyos és veszélyes tüneteket okozhat: az étrend-kiegészítők felelőtlen szedése akár tartós vesekárosodáshoz is vezethet a szakemberek figyelmeztetése szerint.

Fotó: Getty Images

A D-vitamin túladagolásának hatása az emberi szervezetre

A vizsgált férfi napi szinten több mint 20 különböző étrend-kiegészítőt szedett. Ezek között szerepelt a napi 150 000 NE (nemzetközi egység) D-vitamin is. A túlzott bevitel miatt a betegnél heves és veszélyes tünetek jelentkeztek.

Hányinger,

hasi fájdalom,

fülcsengés

és súlyos fogyás lépett fel nála.

A vérvizsgálatok magas kalciumszintet mutattak ki. A D-vitamin szintje a szükséges érték hétszerese volt a vérében. Ezenfelül a tesztek akut vesekárosodást is igazoltak. A férfi nyolcnapos kórházi kezelésre szorult, de a D-vitamin szintje még két hónappal később is kórosan magas maradt.

Az orvosok a leírt állapotot D-vitaminnal kapcsolatos hipervitaminózisnak nevezik. A D-vitamin lassan ürül ki a szervezetből, felezési ideje körülbelül két hónap. Emiatt a hipervitaminózis okozta panaszok hetekig is elhúzódhatnak.

A tartós egészségügyi problémák között szerepelhet

a magas vérnyomás,

a hasnyálmirigy-gyulladás

és a tartós vesekárosodás is.

Az immunrendszer erősítése télen fontos, de a túlzásba vitt vitaminpótlás egyértelműen káros.

Mennyi a biztonságos D-vitamin?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mennyi a biztonságos D-vitamin-mennyiség télen.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) szerint a legtöbb ember számára napi 10 mikrogramm (400 NE) elegendő a téli hónapokban.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a napi 100 mikrogrammot semmiképpen sem szabad túllépni. Továbbá figyelni kell az étrend-kiegészítők kombinációjára is, mert bizonyos vitaminok és gyógyszerek káros kölcsönhatásba léphetnek egymással.