Áttörés a rák gyógyításában: teljes daganatok tűntek el a kísérletekben

A szolid daganatok – a nem vérképző vagy nyirokszervi daganatok - kezelése ma is az onkológia egyik kihívásokkal teli területe. Hiába képes az immunrendszer elvileg felismerni és megtámadni a kóros sejteket, a daganat környezete gyakran „kifárasztja” a T-sejteket, így azok elveszítik a hatékonyságukat. A Pennsylvaniai Egyetem kutatói most egy olyan lipid nanorészecskét fejlesztettek ki, amely ennek a jelenségnek a kettős problémáját egyszerre igyekszik megoldani.

A kék színű T - sejt támadja az emlőrákos sejtet. A szolid daganatok gyógyításában problémát jelent a T-sejtek "kifáradása", hatékonyságuk elvesztése

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Miért fulladnak kudarcba sokszor a szilárd daganatok elleni immunterápiák?

A T-sejtek a szervezet legfontosabb daganatellenes harcosai közé tartoznak. A szolid daganatok azonban olyan környezetet alakítanak ki, amely egyszerre vonja el tőlük a működésükhöz szükséges erőforrásokat és küld számukra gátló jeleket. Sok tumor például egy IDO nevű enzimet termel, amely csökkenti az immunaktivitást. Ennek hatására a T-sejtek kimerülnek, lelassulnak, és egy idő után már nem képesek hatékonyan pusztítani a ráksejteket.

Hogyan működik az új nanorészecske?

A kutatók által kifejlesztett részecske egyszerre két feladatot lát el. Egyrészt egy olyan gyógyszert juttat a daganatba, amely blokkolja az IDO enzim termelését, vagyis csökkenti az immunelnyomó hatást. Másrészt mRNS-t szállít a sejtekhez, amely arra utasítja őket, hogy termeljenek interleukin-12-t, egy erős immunaktiváló fehérjét.

A kutatók szerint ez azért jelent előrelépést, mert nem két külön kezelést adnak, hanem egyetlen rendszerrel egyszerre „veszik le a féket” és „adják vissza az energiát” a T-sejteknek.

Milyen eredményeket hozott a kísérlet?

Vastagbélrákos állatmodellekben a kezelés megállította a daganatok növekedését, majd közel teljesen eltüntette őket 30 napon belül. A kezelt tumorokban több daganatölő T-sejt jelent meg, miközben csökkent az immunrendszert visszafogó sejtek száma. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a kezelés hatása nem maradt helyi:

amikor az állatok testének csak egyik oldalán lévő daganatba fecskendezték be a részecskéket, a másik oldalon lévő tumor is visszahúzódott.

Ez arra utal, hogy az immunrendszer nemcsak egy konkrét csomóra reagált, hanem szélesebb körű daganatellenes választ alakított ki. Az is különösen biztató, hogy a daganatot legyőző állatok később ellenállóbbnak bizonyultak az újabb tumorképződéssel szemben.