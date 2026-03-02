Sokkoló: ez a mindennapi vitamin a daganatos sejtek titkos fegyvere

Hírlevél
Egy új tudományos eredmény rávilágít, miért nem mindig hatékonyak a tápanyagmegvonáson alapuló kezelések. A daganatos sejtek egy eddig ismeretlen túlélési mechanizmussal képesek kijátszani a terápiákat, amelyben a B7-vitaminnak központi szerepe van.
A svájci Lausanne-i Egyetem kutatói rájöttek, hogy a daganatos sejtek anyagcsere-folyamatai elképesztően rugalmasak, ha a túlélésről van szó. A daganatos sejtek ugyanis nagyon gyakran szinte teljesen függővé válnak a glutamin nevű aminosavtól (amely a fehérjék egyik alapvető építőköve). A glutamin elengedhetetlen a sejtanyagcsere során az új fehérjék és az örökítőanyag, azaz a dezoxiribonukleinsav (DNS) felépítéséhez. Amikor a terápiák során megvonják tőlük ezt az anyagot, a daganat növekedésének normál esetben meg kellene állnia, hiszen elfogy az "üzemanyag". 

A daganatos sejtek egy eddig ismeretlen túlélési mechanizmussal képesek kijátszani a terápiákat, amelyben a B7-vitaminnak központi szerepe van.
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Mégis, a daganatkutatás során a szakemberek gyakran szembesülnek azzal, hogy sok tumor képes leküzdeni ezt a hiányt, és tovább növekszik.

A daganatos sejtek túlélése: a rejtett kerülőút feltérképezése

A kutatók megfigyelték, hogy a szénben gazdag molekulák, különösen egy piruvát nevű vegyület, lehetővé teszik a sejtosztódás folytatását olyankor is, ha a glutamin szintje lecsökken. A sejtek tehát egyszerűen átkapcsolnak egy másik útvonalra.

Ahhoz azonban, hogy ez a piruvát megfelelően működjön, egy speciális enzimre van szükség. 

Ez az enzim a sejtek energiatermelő központjában található, viszont csak akkor aktív, ha a biotin, más néven a B7-vitamin hozzákapcsolódik.

Biotin nélkül a kérdéses enzim nem működik, a kerülőút lezárul, és a sejtosztódás végül leáll. A biotin tehát egyfajta "működési engedélyt" ad a sejtnek, hogy a piruvát segítségével energiát termeljen, és így pótolja a hiányzó glutamint - írja a SciTech Daily cikke.

A genetika szerepe a túlélésben

A vizsgálatok során egy bizonyos gén szerepét is elemezték, amelyet már korábban számos ráktípussal összefüggésbe hoztak. A kutatók megállapították, hogy ha ez a gén mutálódik, akkor a piruvátot feldolgozó enzim részben eltűnik. Emiatt a sejtek nem tudják többé használni a túlélést jelentő kerülőutat, és újra teljesen a glutamintól fognak függeni.

Ez a felfedezés megmagyarázza, miért vallanak olykor kudarcot a csak a glutamin blokkolására épülő daganatellenes gyógymódok. 

A daganatos sejtek egyszerűen alkalmazkodnak, és más útvonalon szereznek energiát a túléléshez. 

A jövőben a tudósok célja olyan új terápiák kidolgozása, amelyek egyszerre több folyamatot is gátolnak, így a daganatos sejtek nem találnak többé kiskaput a túlélésre.

 

