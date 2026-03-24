Ezt ne idd éjszaka! Elveszíted a kontrollt az agyad felett

Sokan egy csésze feketéhez nyúlnak, ha sokáig ébren kell maradniuk. A legújabb tudományos vizsgálatok azonban rávilágítottak arra, hogy az éjszakai kávéfogyasztás nem várt következményekkel járhat az önkontrollra nézve. A kutatók muslicákon (Drosophila melanogaster) végeztek kísérleteket, mivel ezeknek a rovaroknak az idegrendszere nagyon hasonlít az emberéhez, így kiválóan alkalmasak a viselkedéskutatásra - írja a SciTech Daily.

Az éjszakai kávéfogyasztás nemcsak ébren tart, hanem a legújabb kutatások szerint jelentősen növelheti a meggondolatlan, impulzív döntések esélyét is

Az éjszakai kávéfogyasztás és a kontroll elvesztése

A kutatás során a szakemberek azt vizsgálták, hogy a koffein hatása miként befolyásolja a gátlásokat különböző körülmények között, például nappal és éjszaka. A kísérletben a rovarokat egy számukra kellemetlen, erős légáramlatnak tették ki. Normál esetben ilyenkor a muslicák egyszerűen abbahagyják a mozgást. Azok a rovarok viszont, amelyek éjszaka koffeint kaptak, képtelenek voltak visszafogni magukat, és a zavaró körülmények ellenére is vakmerően repkedtek.

Ezzel szemben a tudósok azt tapasztalták, hogy a nappal elfogyasztott koffein nem váltott ki ilyen meggondolatlan reakciókat.

Ez az impulzív viselkedés tehát egyértelműen a sötétedés utáni koffeinbevitelhez köthető.

Miért veszélyes a kávéfogyasztás este? Különbségek a nemek között

Jogosan merül fel tehát a kérdés: miért veszélyes a kávéfogyasztás este, és vajon mindenkit egyformán érint-e a probléma? A kísérletek egyértelmű eltéréseket mutattak a nemek között.

Bár a nőstény és hím rovarok szervezetében hasonló volt a koffeinszint, a nőstények sokkal erőteljesebb hajlamot mutattak az impulzivitásra.

Mivel a muslicáknak nincsenek olyan emberi hormonjaik, mint az ösztrogén, a kutatók szerint más genetikai vagy élettani tényezők állhatnak a nőstények fokozott érzékenysége mögött. Ezeknek a rejtett folyamatoknak a feltérképezése a jövőben segíthet jobban megérteni, hogy az éjszakai élettani állapot és a nemi sajátosságok hogyan módosítják a koffein szervezetünkre gyakorolt hatásait.

Kikre jelenthet kiemelt kockázatot az éjszakai műszak?

Ezek a felfedezések különösen fontosak lehetnek azok számára, akiknek az éjszakai műszak során is fókuszálniuk kell. Az egészségügyben vagy a katonaságnál dolgozók gyakran támaszkodnak a kávéra, hogy éjszaka is éberek tudjanak maradni.

A tanulmány eredményei alapján azonban nekik sem árt az óvatosság, mert az éjszakai koffein csökkentheti a gátlásokat, és növelheti a kockázatos cselekedetek esélyét.

A kutatás arra is felhívja a figyelmet, hogy a nők esetében az éjszakai kávézás viselkedést módosító hatásai még kifejezettebbek lehetnek.