Átvernek minket a biotermékekkel? Elmondjuk az igazságot

A hagyományos élelmiszer továbbra is uralja a globális piacot, hiszen sokkal hozzáférhetőbb és olcsóbb az átlagos fogyasztó számára. Ahhoz azonban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, túl kell tekintenünk a hangzatos reklámszövegeken. Meg kell vizsgálnunk a tudományos tényeket, és meg kell értenünk, pontosan mi is a különbség a két termesztési mód között. Egyre több kutatás fókuszál arra, hogy feltárja a valódi különbségeket a bioélelmiszer és a hagyományos élelmiszer között, és megmutassa, miként reagál az emberi szervezet ezekre az alapanyagokra.

Egyre többen keresik a bioélelmiszereket

Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Bioélelmiszer: tápanyagok és kémiai anyagok a kosarunkban

Amikor az összetevőket és a tápanyagtartalmat vizsgáljuk, a tudományos kutatások – köztük a National Center for Biotechnology Information (NCBI) által publikált átfogó elemzések – érdekes eredményeket mutatnak. Kimutatták, hogy az organikus élelmiszer bizonyos esetekben magasabb antioxidáns-tartalommal rendelkezik, ami segíti a sejtek védelmét a szabadgyökökkel szemben. Ezen túlmenően a biohúsok és tejtermékek gyakran kedvezőbb omega-3 zsírsav profillal büszkélkedhetnek az állatok természetesebb takarmányozása miatt. A makrotápanyagok, tehát a szénhidrátok, fehérjék és zsírok teljes mennyisége tekintetében azonban a tudósok nem találtak drasztikus, sorsfordító eltéréseket a két kategória között.

Ami viszont sokkal élesebb különbséget jelent, az a vegyi anyagok jelenléte. A hagyományos mezőgazdaság nagymértékben támaszkodik a szintetikus peszticidek használatára, amelyek maradványai gyakran megtalálhatók a boltokba kerülő zöldségeken és gyümölcsökön. Ezzel szemben a bio minősítésű gazdaságok szigorúan kerülik ezeket a vegyszereket, így a termékeik jóval tisztábbak ebből a szempontból. Továbbá a kutatások rámutatnak arra is, hogy a bionövények kevesebb toxikus nehézfémet, például kadmiumot szívnak magukba a talajból. Bár a hagyományos termékeken mért szermaradékok általában a hatóságok által biztonságosnak ítélt határértékeken belül maradnak, sokan jogosan aggódnak a vegyszerek hosszú távú, halmozódó hatásai miatt.