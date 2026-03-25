Nem a túlsúly az igazi veszély: kiderült, mi a szív valódi gyilkosa

A deréktájon lerakódott ún. zsigeri zsírfelhalmozódás, más szóval hasi elhízás, amely a derékkörfogattal arányos, erősebb összefüggést mutat a szívelégtelenség kockázatával, mint önmagában a testtömegindex – hangzott el az Amerikai Szívgyógyászati Társaság (American Heart Association, AHA) életmódról szóló konferenciáján Bostonban. A konferencia során a szakértők a megelőzéssel, életmóddal és a keringési-metabolikus egészséggel kapcsolatos legfrissebb epidemiológiai tudományos eredményeket vitatják meg.

Nem úgy általában a túlsúly, hanem kimondottan a hasi elhízás az, ami hajlamosít a szívbetegségre

A hasi elhízás és a szívelégtelenség között a szisztémás, vagyis teljes szervezetre kiterjedő gyulladás teremt kapcsolatot

– állapították meg a szerzők.

A hasi zsír és a szívbetegség közötti összefüggés nagyjából egynegyedét-egyharmadát magyarázza a gyulladás, ami arra enged következtetni, hogy a gyulladás mérséklésével lehetséges volna az érintettekben csökkenteni a szívelégtelenség kockázatát.

A hasi elhízás még normál BMI mellett is veszélyes

A kutatók azt találták, hogy a megnövekedett derékkörfogat még akkor is fokozott szívbetegség-kockázatot jelent, ha a testtömegindex egyébként normális. Úgy tűnik, hogy a gyulladás – és így a szívbetegség – előidézése szempontjából a zsírlerakódás helye fontosabb, mint önmagában a testtömeg.

Az eredmények alapján a derékkörfogat mérése alkalmasabb lehet a szívelégtelenség kockázatának előrejelzésére, mint csupán a testtömegindex kiszámítása.

„Kutatásunk segít megérteni, miért alakul ki szívelégtelenség olyan embereknél is, akiknek a testtömege egyébként az egészséges tartományban van – magyarázta Szu-Han Chen, a tajvani Nemzeti Yang Ming Chiao Tung Egyetem orvostanhallgatója és a tanulmány vezető szerzője. – A derékkörfogat és a gyulladás nyomon követésével az orvosok hamarabb lehetnek képesek felismerni a fokozott kockázatot, és már a tünetek megjelenése előtt megelőző stratégiákat alkalmazhatnak, amelyekkel mérséklik a szívelégtelenség kialakulásának esélyét.”

Az Amerikai Szívgyógyászati Társaság 2025-ben kiadott, a szívelégtelenség elsődleges megelőzéséről szóló tudományos útmutatása szerint a szisztémás – vagyis a szervezet egészét érintő – gyulladás a szívbetegség általános rizikófaktora, mivel megzavarja az immunrendszer működését, károsítja az ereket, és hegszövet képződéséhez vezet a szívben.