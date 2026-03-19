Miért nem száradnak ki a tengeri emlősök a sós tengerben?

A tudósok hosszú ideig azt hitték, hogy ezek az állatok soha nem isznak tengervizet. Azonban Martin Grosell, a Miami Egyetem tengerbiológusa és csapata forradalmi felfedezéseket tett ezen a területen. Kutatásaik bebizonyították, hogy a tengeri emlősök valójában igenis fogyasztanak sós vizet, de testük hihetetlen hatékonysággal dolgozza fel azt. Ez a képesség teszi lehetővé számukra, hogy az óceán kellős közepén is fenntartsák a megfelelő folyadékegyensúlyt.

A tengeri emlősök képesek inni a tengervízből is

Fotó: TAHSIN CEYLAN / ANADOLU

A tengeri emlősök vízforrása

A tengeri emlősök elsődleges vízforrása nem közvetlenül az óceán, hanem a zsákmányállataik. A halak, tintahalak és más tengeri élőlények teste körülbelül 60-80 százalékban vízből áll, amely jelentősen kevesebb sót tartalmaz, mint maga a tengervíz. Következésképpen, amikor egy fóka elfogyaszt egy halat, nemcsak tápanyagokhoz, hanem értékes folyadékhoz is jut.

Ez a táplálkozási stratégia rendkívül hatékonynak bizonyul a hidratálás szempontjából. A zsákmány emésztése során felszabaduló víz elegendő lehet ahhoz, hogy fedezze a tengeri emlős napi folyadékszükségletét. Mindazonáltal bizonyos helyzetekben, például hosszú böjti időszakokban vagy intenzív fizikai aktivitás során, ez a vízmennyiség nem feltétlenül elég, és ilyenkor a tengervíz közvetlen fogyasztása válik szükségessé.

A veseműködés csodája: hogyan űzik ki a felesleges sót?

A tengeri emlősök veséje valóságos mérnöki bravúr. Martin Grosell kutatásai rávilágítottak arra, hogy ezeknek az állatoknak a veséi sokkal koncentráltabb vizeletet képesek előállítani, mint az emberek veséi. Ez azt jelenti, hogy a felesleges sót minimális vízfelhasználással tudják kiválasztani a szervezetükből, így elkerülik a dehidratálást.

A bálnák és delfinek veséi úgynevezett multilobuláris szerkezetűek, ami azt jelenti, hogy több kisebb egységből állnak. Ez a felépítés jelentősen megnöveli a vesék hatékonyságát a só kiszűrésében. Emellett a vizelet koncentráltsága akár háromszorosa is lehet a tengervízének, ami biztosítja, hogy több vizet tartsanak meg, mint amennyit a sóürítésre fordítanak.