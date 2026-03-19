Miért nem száradnak ki a tengeri emlősök a sós tengerben?

46 perce
Olvasási idő: 6 perc
Elgondolkodtál már azon, hogyan maradnak életben a tengeri emlősök az óceán közepén, ahol csak sós víz veszi körül őket? Az emberek számára a tengervíz ivása halálos lenne, hiszen a magas sótartalom súlyos dehidratálást okozna. Mégis, a tengeri emlősök – bálnák, fókák és delfinek – évmilliók óta sikeresen boldogulnak ebben a sós közegben, méghozzá úgy, hogy testük tökéletesen hidratált marad.
A tudósok hosszú ideig azt hitték, hogy ezek az állatok soha nem isznak tengervizet. Azonban Martin Grosell, a Miami Egyetem tengerbiológusa és csapata forradalmi felfedezéseket tett ezen a területen. Kutatásaik bebizonyították, hogy a tengeri emlősök valójában igenis fogyasztanak sós vizet, de testük hihetetlen hatékonysággal dolgozza fel azt. Ez a képesség teszi lehetővé számukra, hogy az óceán kellős közepén is fenntartsák a megfelelő folyadékegyensúlyt. 

emlősök DURBAN, SOUTH AFRICA - FEBRUARY 5: Brown Fur Seals are photographed under water while swimming within the scope of ‘World Oceans Day’ in Durban, South Africa on February 5, 2024. Emphasising the strategic importance of oceans and seas in carbon absorption and combating climate change, ‘World Oceans Day’ aims to highlight the rational use of seas and oceans for the sustainability of human existence. South Africa, which is the meeting basin of the Atlantic Ocean and the Indian Ocean, is known for its unique rich biodiversity. Tahsin Ceylan / Anadolu (Photo by Tahsin Ceylan / Anadolu via AFP)
A tengeri emlősök képesek inni a tengervízből is
Fotó: TAHSIN CEYLAN / ANADOLU

A tengeri emlősök vízforrása

A tengeri emlősök elsődleges vízforrása nem közvetlenül az óceán, hanem a zsákmányállataik. A halak, tintahalak és más tengeri élőlények teste körülbelül 60-80 százalékban vízből áll, amely jelentősen kevesebb sót tartalmaz, mint maga a tengervíz. Következésképpen, amikor egy fóka elfogyaszt egy halat, nemcsak tápanyagokhoz, hanem értékes folyadékhoz is jut.

Ez a táplálkozási stratégia rendkívül hatékonynak bizonyul a hidratálás szempontjából. A zsákmány emésztése során felszabaduló víz elegendő lehet ahhoz, hogy fedezze a tengeri emlős napi folyadékszükségletét. Mindazonáltal bizonyos helyzetekben, például hosszú böjti időszakokban vagy intenzív fizikai aktivitás során, ez a vízmennyiség nem feltétlenül elég, és ilyenkor a tengervíz közvetlen fogyasztása válik szükségessé.

A veseműködés csodája: hogyan űzik ki a felesleges sót?

A tengeri emlősök veséje valóságos mérnöki bravúr. Martin Grosell kutatásai rávilágítottak arra, hogy ezeknek az állatoknak a veséi sokkal koncentráltabb vizeletet képesek előállítani, mint az emberek veséi. Ez azt jelenti, hogy a felesleges sót minimális vízfelhasználással tudják kiválasztani a szervezetükből, így elkerülik a dehidratálást. 

A bálnák és delfinek veséi úgynevezett multilobuláris szerkezetűek, ami azt jelenti, hogy több kisebb egységből állnak. Ez a felépítés jelentősen megnöveli a vesék hatékonyságát a só kiszűrésében. Emellett a vizelet koncentráltsága akár háromszorosa is lehet a tengervízének, ami biztosítja, hogy több vizet tartsanak meg, mint amennyit a sóürítésre fordítanak.

Az alkalmazkodás mesterei: evolúciós sikertörténet

A tengeri emlősök hidratálási stratégiája az evolúció egyik legkifinomultabb megoldása. Ezek az állatok eredetileg szárazföldi ősöktől származnak, amelyek fokozatosan alkalmazkodtak a tengeri életmódhoz. Az átalakulás több tízmillió éven át tartott, és eredményeként olyan fiziológiai rendszerek alakultak ki, amelyek lehetővé teszik a túlélést a sós környezetben. 

Összességében elmondható, hogy a tengeri emlősök bámulatos módon oldották meg a hidratálás problémáját. A zsákmányból származó víz, a hatékony veseműködés és az alkalmazkodóképesség együttesen garantálja számukra a zavartalan óceáni életet. Ahogy Martin Grosell kutatásai is mutatják, még mindig sok titkot rejt az óceán, és a tengeri emlősök fiziológiája továbbra is lenyűgöző kutatási terület marad.

 

