Találtak egy étrendet, ami eltüntette a cukorbetegséget

Amerikai kutatók – több intézmény együttműködésében – azt vizsgálták, hogyan hat a ketogén étrend a magas vércukorszinttel küzdő szervezetre. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta elsősorban, hogy milyen élettani változásokat idéz elő a a szénhidrátszegény étrend és a testmozgás együtt.

A ketogén étrend lényege a minimális szénhidrátbevitel, ez sokak számára nehezen betartható

Fotó: GARO / Phanie

Hogyan hat a ketogén étrend a vércukorszintre?

A kísérletben hiperglikémiás egereket – vagyis tartósan magas vércukorszinttel rendelkező állatokat – állítottak át szigorú ketogén étrendre. Ez minimális szénhidrátbevitelt és magas zsírfogyasztást jelent, amely a szervezetet ketózisba kényszeríti.

Az eredmények meglepően gyorsak voltak: már egy hét után normalizálódott az állatok vércukorszintje. Olyan volt, mintha nem is lett volna cukorbetegségük.

– mondta Sarah Lessard, a Virginia Tech Carilion fiziológusa.

Milyen hatással van az étrend az izmokra és a teljesítményre?

Nyolc hét után a kutatók testmozgással is kombinálták az étrendet. Ekkor azt figyelték meg, hogy az egerek aerob állóképessége - a maximális oxigénfelvétel mennyisége terhelés esetén - nőtt, izmaik pedig kevésbé fáradtak el. A háttérben az áll a kutatók szerint, hogy

a ketogén étrend átalakította az izomszövetet: több oxigént hasznosító, úgynevezett oxidatív izomrost alakult ki. Ez elméletileg hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé. Ugyanakkor volt egy fontos korlát: a jobb oxigénfelhasználás nem járt együtt jobb fizikai teljesítménnyel.

Amikor a kutatók szénhidrátot adtak az étrendhez, a teljesítmény ismét javult, ami arra utal, hogy a szénhidrátok továbbra is kulcsszerepet játszanak az intenzív mozgásban.

Miért fontos az étrend és a mozgás kombinációja?

A kutatás egyik fő tanulsága, hogy az étrend és a testmozgás külön-külön nem ugyanúgy hat, hanem egymást erősíthetik. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a magas vércukorszint rontja az izmok alkalmazkodóképességét, és csökkenti az edzés hatékonyságát. A mostani eredmények azt sugallják, hogy a ketogén étrend képes lehet ezt a hatást visszafordítani.