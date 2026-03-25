95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Találtak egy étrendet, ami eltüntette a cukorbetegséget

A szélsőségesen alacsony szénhidráttartalmú táplálkozás jelentős anyagcsere-változásokat idézhet elő. Egy friss kutatás szerint a ketogén étrend képes volt normalizálni a vércukorszintet és javítani az izmok működését – legalábbis egerekben.
Amerikai kutatók – több intézmény együttműködésében – azt vizsgálták, hogyan hat a ketogén étrend a magas vércukorszinttel küzdő szervezetre. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta elsősorban, hogy milyen élettani változásokat idéz elő a a szénhidrátszegény étrend és a testmozgás együtt.

A ketogén étrend lényege a minimális szénhidrátbevitel, ez sokak számára nehezen betartható
A ketogén étrend lényege a minimális szénhidrátbevitel, ez sokak számára nehezen betartható
Fotó: GARO / Phanie

Hogyan hat a ketogén étrend a vércukorszintre?

A kísérletben hiperglikémiás egereket – vagyis tartósan magas vércukorszinttel rendelkező állatokat – állítottak át szigorú ketogén étrendre. Ez minimális szénhidrátbevitelt és magas zsírfogyasztást jelent, amely a szervezetet ketózisba kényszeríti. 

Az eredmények meglepően gyorsak voltak: már egy hét után normalizálódott az állatok vércukorszintje. Olyan volt, mintha nem is lett volna cukorbetegségük.

– mondta Sarah Lessard, a Virginia Tech Carilion fiziológusa.

Milyen hatással van az étrend az izmokra és a teljesítményre?

Nyolc hét után a kutatók testmozgással is kombinálták az étrendet. Ekkor azt figyelték meg, hogy az egerek aerob állóképessége - a maximális oxigénfelvétel mennyisége terhelés esetén - nőtt, izmaik pedig kevésbé fáradtak el. A háttérben az áll a kutatók szerint, hogy 

a ketogén étrend átalakította az izomszövetet: több oxigént hasznosító, úgynevezett oxidatív izomrost alakult ki. Ez elméletileg hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé. Ugyanakkor volt egy fontos korlát: a jobb oxigénfelhasználás nem járt együtt jobb fizikai teljesítménnyel.

 Amikor a kutatók szénhidrátot adtak az étrendhez, a teljesítmény ismét javult, ami arra utal, hogy a szénhidrátok továbbra is kulcsszerepet játszanak az intenzív mozgásban.

Miért fontos az étrend és a mozgás kombinációja?

A kutatás egyik fő tanulsága, hogy az étrend és a testmozgás külön-külön nem ugyanúgy hat, hanem egymást erősíthetik. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a magas vércukorszint rontja az izmok alkalmazkodóképességét, és csökkenti az edzés hatékonyságát. A mostani eredmények azt sugallják, hogy a ketogén étrend képes lehet ezt a hatást visszafordítani.

Mit jelentenek az eredmények az emberek számára?

Fontos kiemelni, hogy a vizsgálat egyelőre csak egereken történt, és az alkalmazott étrend rendkívül szigorú volt. A kutatók már tervezik az emberi vizsgálatokat, amelyek pontosabb képet adhatnak a hatásokról. 

A szakértők szerint a keto étrend nem univerzális megoldás, és sokak számára nehezen tartható.

Alternatív megközelítések – például a mediterrán étrend – szintén hatékonyak lehetnek a vércukorszint csökkentésében. 

  A kutatás azonban rávilágít arra, hogy az étrend célzott módosítása jelentős hatással lehet az anyagcserére – és akár új lehetőségeket is nyithat a cukorbetegség kezelésében - számolt be a Science Alert.

 

