Megtalálták a Föld képmását! Idegen lények élhetnek rajta?

A szóban forgó exobolygó, tudományos nevén HD 137010 b, egyike annak a több ezer bolygónak, amely más csillagok körül kering. Potenciálisan ez lehet az első olyan égitest, amely egy Naphoz hasonló csillag körül rója a köreit, és ennyire emlékeztet a saját világunkra. Az égitestet eredetileg 2017-ben figyelték meg az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA, valamint az általa üzemeltetett Kepler űrtávcső adatai alapján, azonban a részletesebb eredmények csak a közelmúltban láttak napvilágot. Bár a kutatók szerint minden új égitest megtalálása felbecsülhetetlen értékű, egy ilyen exobolygó felfedezése különösen értékes csillagközi leletnek számít az emberiség történetében.
Egy különleges exobolygó tulajdonságai és az élet esélye
A HD 137010 b sok korábban felfedezett planétától eltérően megdöbbentő hasonlóságot mutat a Földdel, mind a méretét, mind a helyi csillag körüli keringési pályájának mintázatát tekintve - számol be a hírről a Phys.org tudományos portál. A keringési ideje is rendkívül hasonló, ami körülbelül egy évet vesz igénybe.
Amiben a leginkább eltér tőlünk, az a felszíni hőmérséklete:
- míg a Földön az átlaghőmérséklet 15,5 Celsius-fok körül mozog,
- addig ezen a bolygón dermesztően hűvös, mínusz 68 Celsius-fok uralkodik.
Ennek elsődleges oka, hogy a csillaga, bár típusát tekintve hasonló a mi Napunkhoz, valójában sokkal hűvösebb és halványabb. Mindezek ellenére ez a legújabb exobolygó éppen a csillaga lakhatósági zónájának peremén helyezkedik el.
Jonathan Blazek, a Northeastern Egyetem adjunktusa rávilágított arra, hogy a HD 137010 b közelebb vihet minket a kozmikus válaszokhoz. Blazek kifejtette, hogy bár egy idegen civilizáció megtalálása rendkívül csábító gondolat, a tudósok számára sokkal kézzelfoghatóbb cél az úgynevezett "biomarkerek" megtalálása. Valószínűbb ugyanis, hogy egy ilyen földhöz hasonló bolygó légkörének összetétele olyan elemeket tartalmaz, amelyek például egyszerű algák jelenlétére utalnak, semmint egy értelmes, tudatos idegen fajra.
De valójában mi az az exobolygó, és hogyan bukkannak rájuk?
Sokan teszik fel azt a teljesen jogos kérdést a hír hallatán: pontosan mi az az exobolygó? A csillagászatban az exobolygó, vagy extraszoláris bolygó egyszerűen egy olyan planétát jelent, amely a mi Naprendszerünkön kívül kering a világűrben. A NASA statisztikái szerint a tudósok eddig 6107 ilyen égitestet fedeztek fel a Tejútrendszer egy viszonylag kis szeletében. Történelmi távlatból nézve az első megerősített felfedezés egy fősorozati csillag körül történt 1995-ben, amikor egy gázóriást találtak az 51 Pegasi csillag mellett.
A Földhöz legközelebbi ismert extraszoláris bolygó a Proxima Centauri b, de még ez is mintegy négy fényévre, azaz megközelítőleg 37,8 billió kilométerre található tőlünk. Ezzel szemben a HD 137010 b mintegy 500 fényévnyi távolságra fekszik.
Ezeknek a távoli világoknak a megtalálására ma már számos kifinomult módszer létezik. Történelmileg sokkal könnyebb volt olyan hatalmas exobolygókat találni, amelyek nagyon közel keringenek a saját csillagukhoz. Ezeket a tudományos közösség "forró Jupitereknek" nevezi, mert a csillag közelsége miatt elképesztően forró a felszínük. A legtöbb bolygót az úgynevezett tranzit módszerrel és a Doppler-spektroszkópia segítségével találták meg, bár tudni kell, hogy ezek a technikák eleve a csillaghoz közeli planétákat preferálják.
A tranzit módszer lényege, hogy a távcsövek – ahogy azt a Kepler űrtávcső is tette a csaknem 3000 bolygó azonosítása során – érzékelik a csillag fényének apró, periodikus csökkenését, amikor egy bolygó elhalad a csillag korongja előtt.
A Kepler űrtávcső munkája és a jövőbeni kutatások fontossága
A korábban felfedezett hatalmas, csillaghoz közeli gázóriásokon sajnos nincs jelen az élet, hangsúlyozta Blazek. Ezzel szemben a HD 137010 b kivételes: mérete nemcsak megközelíti a mi bolygónkét, de a keringési ideje is nagyjából egy év körül van – ellentétben a korábban felfedezett világokkal, amelyeknél ez az időtartam néhány órától akár ezer évig is terjedhet. Méretét, keringési pályáját és valószínűsíthető felszíni viszonyait tekintve ez a bolygó egy igazi anomália a korábban ismert világokhoz képest. Szintén figyelemre méltó az a kutatási becslés, miszerint a Tejútrendszerben a Naphoz hasonló csillagok közül nagyjából minden ötödik rendelkezhet egy "Föld-méretű" bolygóval a lakhatósági zónájában. Bár az 500 fényév távolság hatalmasnak tűnik a Proxima Centauri b-hez képest, intergalaktikus léptékben vizsgálva Blazek szavaival élve: "egy városban vagyunk, még ha nem is ugyanabban a háztömbben".
Az ilyen ritka bolygók felfedezése messze túlmutat a puszta kíváncsiságon. Az exobolygók kutatása létfontosságú, mert segítenek a tudósoknak jobban megérteni a saját Naprendszerünk keletkezését, és ezen keresztül azt is, hogyan jött létre az élet a Földön.
Csupán a saját Naprendszerünkből kiindulva nehéz megállapítani, hogy kivételes szerencsénk volt, vagy egy teljesen átlagos bolygórendszerben élünk”
– emelte ki a Northeastern Egyetem professzora.
Bár a jelenlegi műszerekkel egy távoli földhöz hasonló bolygó részletes feltérképezése hatalmas kihívást jelent, a teleszkópos technológia és az adatelemzés fejlődésével a HD 137010 b megtalálása egy teljesen új korszak kezdetét jelentheti. A kutatók nagyon is bizakodóak a jövőt illetően, hiszen arra számítanak, hogy a közeljövőben nem ez lesz az egyetlen olyan égitest, amely ennyire hasonlít az otthonunkra.
A lakhatósági zóna, vagy más néven "Goldilocks-zóna", az a speciális terület egy csillag körül, ahol a hőmérséklet pontosan megfelelő ahhoz, hogy a folyékony víz tartósan megmaradjon egy bolygó felszínén. A NASA szerint ez egy elengedhetetlen feltétele az élet potenciális kialakulásának.