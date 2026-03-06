Megtalálták a Föld képmását! Idegen lények élhetnek rajta?

A szóban forgó exobolygó, tudományos nevén HD 137010 b, egyike annak a több ezer bolygónak, amely más csillagok körül kering. Potenciálisan ez lehet az első olyan égitest, amely egy Naphoz hasonló csillag körül rója a köreit, és ennyire emlékeztet a saját világunkra. Az égitestet eredetileg 2017-ben figyelték meg az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA, valamint az általa üzemeltetett Kepler űrtávcső adatai alapján, azonban a részletesebb eredmények csak a közelmúltban láttak napvilágot. Bár a kutatók szerint minden új égitest megtalálása felbecsülhetetlen értékű, egy ilyen exobolygó felfedezése különösen értékes csillagközi leletnek számít az emberiség történetében.

Művészi ábrázoláson a HD 137010 b felszíne: a legújabb exobolygó egy fagyos, de rendkívül izgalmas világ. Egy ilyen földhöz hasonló bolygó vizsgálata tökéletes példája annak, hogy egy távoli exobolygó hogyan vihet minket közelebb a kozmosz titkainak megértéséhez.

Fotó: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller

Egy különleges exobolygó tulajdonságai és az élet esélye

A HD 137010 b sok korábban felfedezett planétától eltérően megdöbbentő hasonlóságot mutat a Földdel, mind a méretét, mind a helyi csillag körüli keringési pályájának mintázatát tekintve - számol be a hírről a Phys.org tudományos portál. A keringési ideje is rendkívül hasonló, ami körülbelül egy évet vesz igénybe.

Amiben a leginkább eltér tőlünk, az a felszíni hőmérséklete:

míg a Földön az átlaghőmérséklet 15,5 Celsius-fok körül mozog,

addig ezen a bolygón dermesztően hűvös, mínusz 68 Celsius-fok uralkodik.

Ennek elsődleges oka, hogy a csillaga, bár típusát tekintve hasonló a mi Napunkhoz, valójában sokkal hűvösebb és halványabb. Mindezek ellenére ez a legújabb exobolygó éppen a csillaga lakhatósági zónájának peremén helyezkedik el.

Jonathan Blazek, a Northeastern Egyetem adjunktusa rávilágított arra, hogy a HD 137010 b közelebb vihet minket a kozmikus válaszokhoz. Blazek kifejtette, hogy bár egy idegen civilizáció megtalálása rendkívül csábító gondolat, a tudósok számára sokkal kézzelfoghatóbb cél az úgynevezett "biomarkerek" megtalálása. Valószínűbb ugyanis, hogy egy ilyen földhöz hasonló bolygó légkörének összetétele olyan elemeket tartalmaz, amelyek például egyszerű algák jelenlétére utalnak, semmint egy értelmes, tudatos idegen fajra.