Túlvilági fényeket észleltek az erdőben: világítani kezdtek a fák

A zivatarok hatalmas elektromos viharok: a magasba törő zivatarfelhőkben kavargó jég- és porszemcsék úgy oszlatják el a töltést, mint egy óriási akkumulátor. Ha a töltési különbség elég nagy lesz, villámlás formájában egyenlítődik ki. A kutatók azonban most egy jóval finomabb jelenséget figyeltek meg: a vihar elektromos tere időnként a fák leveleinél hoz létre halvány, szinte láthatatlan fényvillanásokat.

Az elektromos töltés felhalmozódik a fák levélcsúcsain, ahol aztán rövid ideig tartó ultraibolya fényvillanások formájában felszabadul (William Brune)

Miért világítanak a fák zivatar idején?

A jelenséget koronakisülésnek nevezik. Amikor a zivatar elektromos töltései a talaj felé hatnak, a nedvességgel teli fatörzsek és ágak jó vezetőként viselkednek, így a töltések könnyen a levelek felé vándorolnak. Mivel a levelek körül szigetelő levegőréteg található, az elektromos töltés nem tud továbbhaladni.

Ehelyett felhalmozódik a levélcsúcsokon, ahol rövid ideig tartó ultraibolya fényvillanások formájában szabadul fel.

Laboratóriumban már korábban is sikerült előidézni ezt a hatást, de a természetben most sikerült először közvetlenül megfigyelni.

Hogyan sikerült elkapni a szinte láthatatlan fényt?

A Pennsylvania State University kutatói először laboratóriumi körülmények között modellezték a jelenséget. Kis luc- és juharfákat helyeztek elektromosan feltöltött fémlemezek alá, amelyek a zivatarfelhők elektromos terét utánozták. Ezután a kutatócsoport egy különleges felszereléssel ellátott autóval indult viharvadászatra az Egyesült Államok keleti partvidékén. A járműre elektromos térdetektort, lézeres távolságmérőt, időjárási műszereket és egy ultraibolya kamerát szereltek. A műszerek végül több tucat rövid fényfelvillanást rögzítettek a sweetgum fák levelein Észak-Karolinában. A kutatók összesen 41 különálló villanást azonosítottak, amelyek 0,1 és 3 másodperc közötti ideig tartottak.

Milyen hatása lehet a jelenségnek az erdőkre és a légkörre?

A kutatók szerint a koronakisülések jóval gyakoribbak lehetnek, mint eddig gondolták. Ha az emberi szem képes lenne érzékelni az ultraibolya fényt, egy zivatar alatt akár az egész erdő teteje halványan világíthatna.

A jelenség hatással lehet a légkör kémiai folyamataira is, mert a koronakisülések segíthetnek lebontani bizonyos, a fák által kibocsátott szénhidrogéneket.

Ugyanakkor az ismétlődő elektromos kisülések hosszú távon károsíthatják a leveleket vagy a fák felső ágrendszerét. A kutatók szerint a jelenség jelentősége a jövőben még nagyobb lehet, mivel a klímaváltozás hatására a zivatarok száma és intenzitása sok térségben növekedhet. Emiatt a fák és a légkör közötti elektromos kölcsönhatásokat újra kell értékelni – írja a Science Alert.