Vérfagyasztó jelenetet rögzítettek egy farkasodúnál; még a tudósok is fogták a fejüket

A természetben általában jól ismert hierarchia működik: a csúcsragadozók állnak a tápláléklánc tetején, és a kisebb ragadozók ritkán jelentenek rájuk komoly fenyegetést. Egy olasz természetvédelmi területen azonban egy kamera olyan jelenetet rögzített, amely részben felborítja ezt a képet. A Castelporziano elnöki birtokon végzett kutatás során egy vörös róka támadta meg egy farkasodú kölykeit.

20 napos farkaskölykök, nem róluk készült a felvétel

Fotó: OZKAN BILGIN / ANADOLU

Farkasodúnál rögzített ritka jelenet

A Sassari Egyetem kutatói eredetileg a farkasok szaporodási viselkedését vizsgálták a Róma közelében található természetvédelmi területen. Ehhez öt mozgásérzékelős kamerát helyeztek el egy farkasodú körül. Az egyik kamera azonban váratlan jelenetet rögzített: egy vörös róka jelent meg a barlang bejáratánál, majd szaglászni kezdett a nyílás körül. A felvételen látható, ahogy a róka bemegy a barlangba, és egy élő farkaskölyköt húz ki onnan. A kölyök elsőre vissza tudott menekülni az üregbe, de a róka rövid időn belül újra bemászott, és ismét megragadta.

Valószínűleg alkalom szülte a tolvajt

A videó később más jelenetre vált, ezért a kutatók nem látták közvetlenül a történet végét. A kölyök azonban ezután már nem jelent meg a felvételeken, ezért a kutatók valószínűnek tartják, hogy a róka megölte. Különösen érdekes, hogy a róka környezetében más táplálékforrások – például fiatal szarvasok – is elérhetők voltak. Ez arra utal, hogy a támadást inkább az alkalom szülte, nem pedig az élelem hiánya. A támadás idején a felnőtt farkasok vadászni voltak. Két nappal később azonban a teljes farkasfalka elhagyta a barlangot, és új helyre költözött, feltehetően azért, mert a korábbi búvóhely már nem volt biztonságos.

Új szempont a ragadozók közötti versenyben

A kutatók szerint az eset azt mutatja, hogy a közepes méretű ragadozók – például a rókák – is hatással lehetnek a csúcsragadozók szaporodási sikerére, ha a kölyköket támadják meg. Bár egyetlen esetről van szó, a felvétel rávilágít arra, hogy a farkaskölykök a természetben többféle veszélynek is ki lehetnek téve. A tudósok szerint további megfigyelésekre van szükség annak megértéséhez, hogy az ilyen támadások mennyire gyakoriak – számolt be a PHYS.ORG.