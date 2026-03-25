Alig ismerik, pedig a rákos áttéteket is akadályozhatja ez a szuperétel

A fekete rizs, amelyet sokszor tiltott rizsként, lila rizsként vagy császári rizsként is emlegetnek, napjainkban egyre népszerűbb választás. Sötét színét a benne található különleges vegyületeknek, az antociánoknak köszönheti, amelyekből még az áfonyánál is többet tartalmaz. Bár a világ népességének mintegy fele hagyatkozik a rizsre mint alapvető táplálékra, ez a különleges változat jóval többet nyújt a hagyományos gabonáknál - írja a Medical News.

Egy tál nyers fekete rizs, amely kiemelkedő antioxidáns-tartalmának köszönhetően igazi szuperételnek számít a modern táplálkozásban.

Miért különleges a fekete rizs tápanyagtartalma?

A kutatók rámutattak, hogy a jótékony bioaktív vegyületek több mint 80 százaléka a gabonaszemek korpájában található.

Ez a rész rendkívül gazdag mikrotápanyagokban és antioxidáns vegyületekben.

Az értékes makrotápanyagok mellett esszenciális aminosavakat, például triptofánt és lizint is tartalmaz. Ezenfelül jelentős mennyiségű cink, szelén és vas található benne, amelyek elengedhetetlenek az antioxidáns enzimek megfelelő működéséhez.

A fekete rizs egészségügyi hatásai és a koleszterincsökkentés

Az egyik legfontosabb előnye a vércukorszint szabályozásában rejlik. Gátolja a szénhidrátokat lebontó enzimeket, így tompítja az étkezések utáni hirtelen vércukorszint-emelkedést. Emellett a koleszterincsökkentés terén is ígéretes eredményeket mutatnak az állatkísérletek. Vizsgálatok igazolják, hogy az antociánok gátolják a koleszterin felszívódását, ami az állatmodellekben mintegy 22 százalékos csökkenést eredményezett a "rossz" (LDL) koleszterin szintjében.

A daganatos betegségekkel kapcsolatban is fontos felfedezést tettek: a benne található két fő antocián jól dokumentált áttétgátló tulajdonságokkal rendelkezik.

Sőt, ezek a vegyületek az idegsejteket is védik az oxidatív stressztől.

Tökéletes kiegészítője a modern növényi étrendnek, mint funkcionális élelmiszer

A jobb élelmiszer-alternatívák iránti növekvő igény miatt a növényi étrend követői is egyre gyakrabban választják. Ma már a szakértők is úgy tekintenek rá, mint fontos funkcionális élelmiszer, amely az élelmiszeriparban – például pékárukban, tésztákban és rágcsálnivalókban – sokoldalúan felhasználható. Sütéshez például búzaliszt helyett feketerizs-lisztet használva csökkenthető a kenyerek glikémiás indexe, miközben nő az antioxidáns kapacitásuk. Bár az előnyök lenyűgözőek, a tudósok arra is figyelmeztetnek, hogy az emberi szervezetben az antociánok hasznosulása általában alacsony. A biztos következtetések levonásához és a hatások pontos megértéséhez további, embereken végzett, hosszabb távú vizsgálatokra van még szükség.