Ezt a végzetes hibát te is elköveted elalvás előtt – és a szíved bánhatja

A nagyvárosokban nagyon gyakori, hogy az emberek égve hagyják az éjjeli lámpát, vagy bekapcsolva felejtik a tévét. A rendszeres fényben alvás azonban kockázatos. A korábbi vizsgálatok már felvetették az összefüggést az éjszakai környezeti fény és a kardiometabolikus szívbetegség fokozott kockázata között. Korábban azonban nem volt teljesen világos, hogy az éjszakai mesterséges fény hatásai pontosan miként és milyen mechanizmusokon keresztül befolyásolják az egészséget.

A kutatók megállapították, hogy a fényben alvás károsítja a szívet, és növeli a vér inzulinszintjét.

Fotó: Unsplash

A fényben alvás káros hatásai

Egy új kísérletben 20 egészséges, huszonéves fiatalt vizsgáltak két éjszakán át egy alváslaborban. A résztvevők tízfős csoportja mindkét éjjel félhomályban pihent. A másik tíz fő az első éjjel szintén félhomályban, a második éjszaka viszont erős mennyezeti világítás mellett aludt. A szakemberek a kutatás alatt folyamatosan mérték a résztvevők pulzusszámát és inzulinszintjét - írja a kiadott közlemény.

A világosabb szobában alvóknál másnap reggelre magasabb pulzust és megnövekedett inzulinrezisztenciát tapasztaltak.

A tudósok szerint a fokozott fényexpozíció ronthatja a glükózhoz kapcsolódó anyagcsere folyamatokat. Ezt a zavart feltehetően a szimpatikus idegrendszer fokozott működése és aktiválódása váltja ki.

A tanulmány készítői kiemelik, mennyire fontos a hálószoba sötétítése az egészséges alvás érdekében.

A kísérletet részben az NHLBI finanszírozta, és az eredményeket a Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos folyóiratban tették közzé.