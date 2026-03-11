Sokkoló fotók: így változik meg a keze, ha megtámadja a ritka kór

Az akromegália akkor alakul ki, amikor a szervezet túl sok növekedési hormont termel. A betegség rendszerint középkorúaknál jelentkezik, és fokozatosan okoz elváltozásokat a testben, például a kéz és a láb megnagyobbodását. Mivel a tünetek lassan alakulnak ki, a diagnózis gyakran akár egy évtizedet is késhet. A Kobe Egyetem kutatói most egy új mesterséges intelligenciás módszert fejlesztettek ki, amely egyszerű fényképek segítségével segíthet a korai felismerésben.

A kutatók szerint a kézfejről készült fénykép segíthet korán felismerni egy ritka, de veszélyes hormonális betegséget, az akromegáliát

Fotó: SIGRID OLSSON / AltoPress

Fénykép a kézfejről: új eszköz a szűrésben

A kutatók 725 ember bevonásával végezték el a vizsgálatot, akik közül nagyjából minden második résztvevő akromegáliában szenvedett. A tanulmány során több mint 11 ezer képet készítettek a résztvevők kezéről, amelyeket egy mesterséges intelligencia modell betanítására használtak. A fényképeken nem a tenyér, hanem a kézfej és az ökölbe szorított kéz látható. Ez egyrészt védi a személyes adatokat – hiszen a tenyér mintázata egyedi –, másrészt a kutatók szerint ezek a képek is elegendő információt tartalmaznak a betegség felismeréséhez.

Az algoritmus még a szakértőknél is jobban teljesített

A modell meglepően pontos eredményeket adott. Ha a rendszer pozitív eredményt jelzett, az esetek 88 százalékában valóban akromegáliáról volt szó. Ha viszont negatív volt az eredmény, 93 százalékos valószínűséggel nem állt fenn a betegség. A kutatás során az algoritmus még az endokrinológus szakorvosoknál is pontosabban azonosította a betegséget, amikor ugyanazokat a kézről készült fotókat kellett értékelni.

A módszer felgyorsíthatja a diagnózist

Az akromegália ritka betegség: 100 ezer emberből nagyjából 8–24-et érint. A tünetek – például a végtagok duzzanata, fejfájás vagy az arcvonások változása – lassan jelennek meg, ezért sok beteg csak hosszú idő után kap pontos diagnózist.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a módszer nem váltja ki az orvosi vizsgálatot. A diagnózis továbbra is hormonvizsgálatokon, tüneteken és a beteg kórtörténetén alapul. A mesterséges intelligencia azonban segíthet abban, hogy a gyanús eseteket gyorsabban szakemberhez irányítsák.

A kutatócsoport szerint a technológia a jövőben más betegségek – például a reumás ízületi gyulladás vagy bizonyos vérszegénységi formák – felismerésében is segíthet. A tanulmány a The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism folyóiratban jelent meg - írja a Science Alert.