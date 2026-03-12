Sokkoló fordulat: megtalálták a fiatalokat gyilkoló rák rejtélyes okát

A kutatások rávilágítottak, hogy a fiatalabb betegek esetében a vastagbél szövete abnormálisan merev, ami közvetlenül elősegíti a daganat növekedését. Ez a fiatalkori vastagbélrák egyik legmeghatározóbb fizikai jellemzője, amely élesen megkülönbözteti a fiatalabb pácienseket az idősebb korosztálytól. A tudósok megfigyelték, hogy nemcsak a daganatos rész, hanem a környező, látszólag egészséges vastagbélszövet is sokkal rugalmatlanabb ezeknél a betegeknél - olvasható a SciTech Daily cikkében.

A fiatalkori vastagbélrák hátterében álló biológiai változás: a vastagbél szövete fibrózis következtében merevvé válik, ami jelentősen felgyorsítja a daganat növekedését.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A szöveti merevség és a fiatalkori vastagbélrák kapcsolata

A jelenség hátterében a kollagén felhalmozódása áll, amely egyfajta hegesedéshez hasonló állapotot hoz létre a bélfalban. Ez a fibrózis merevvé teszi az egyébként rugalmas szervet, így a biomechanikai erők olyan környezetet teremtenek, amelyben a rákos sejtek sokkal agresszívabban képesek osztódni.

A biómérnökök és orvosok együttműködése során kiderült, hogy a vastagbél szövete normál esetben egy rugalmas csőként funkcionál, amely az izomösszehúzódások segítségével továbbítja a salakanyagot.

Ha azonban az extracelluláris mátrix – vagyis a sejtek közötti tartószerkezet – megvastagszik gyulladások vagy fibrózis következtében, a rugalmasság megszűnik.

A kutatás során 19 idősebb és 14 fiatalabb beteg szövetmintáit hasonlították össze. A mérések során egy apró szondát használtak, amely megmutatta, mekkora ellenállást fejt ki a szövet a nyomással szemben.

Az eredmények alapján a fiatalok szervezetében a kollagén felhalmozódása miatt a szövetek sokkal ellenállóbbak és keményebbek lettek. Ez a fizikai környezet pedig szinte „bátorítja” a daganatot, hogy gyorsabban terjedjen.

A biomechanikai erők szerepe a rák kialakulásában

A tudósok számára is meglepetést okozott, hogy a biomechanikai erők ennyire meghatározóak lehetnek. Eddig főként genetikai vagy életmódbeli okokat kerestek a fiatal felnőttkori rák hátterében, de ez a tanulmány bizonyítja, hogy a fizikai környezet éppolyan fontos.

A laboratóriumi kísérletek során tumor modellek (úgynevezett organoidok) segítségével modellezték a folyamatot. Amikor a rákos sejteket mesterségesen megkeményített környezetbe helyezték, azok függetlenül a beteg életkorától, sokkal gyorsabb növekedésbe kezdtek. Ez azt igazolja, hogy a szöveti merevség önmagában is képes felgyorsítani a betegség lefolyását.