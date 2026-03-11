Csak tíz másodpercig tart, mégis felforgathatja a világot ez a furcsa film

Az University College London (UCL) kutatói új lépést tettek annak megértésében, hogyan dolgozza fel az agy a vizuális információkat. A eLife folyóiratban publikált tanulmányban a kutatók olyan módszert mutattak be, amely pusztán egy egér látókéregének aktivitásából rekonstruálja a tíz másodperces filmet, melyet az egérnek előtte levetítettek. A kutatás segíthet feltárni, hogyan alakítja át az agy a szemünkből érkező jeleket belső képpé.

Tudósok képesek voltak rekonstruálni a rövid filmet kizárólag az agyi aktivitás alapján, amit egy egér látott

Fotó: NIH / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Film az idegsejtek aktivitásából

A kutatás során a tudósok egereknek vetítettek rövid videókat, miközben a látókéreg idegsejtjeinek működését mérték. Ehhez egy mikroszkópos képalkotó technikát használtak, amely a sejtek kalciumszintjének változásából mutatta meg, mely neuronok aktívak. Az így gyűjtött adatok alapján a kutatók egy számítógépes modellt tanítottak be. A modell képes volt megjósolni, hogyan reagálnak az egyes idegsejtek különböző képkockákra. Miután a rendszert betanították, már csak az idegsejtek aktivitását adták meg bemenetként. Az algoritmus ezután fokozatosan „felépítette” a képkockákat, így létrejött egy körülbelül tíz másodperces film, amely nagyon hasonlított az eredetileg levetített videóra.

Egyre pontosabb rekonstrukciók

A kutatók szerint a rekonstruált videók pontossága nagymértékben függ attól, hány idegsejt adata áll rendelkezésre. Minél több neuron aktivitását rögzítették, annál pontosabban tudta a modell visszaállítani a képet. Az eredményeket úgy ellenőrizték, hogy pixelről pixelre összehasonlították az eredeti és a rekonstruált film képkockáit. A két videó időzítése szinte teljesen megegyezett, bár a kutatók szerint a jövőben még javítani szeretnék a felbontást és a látómező méretét.

Mit árul el mindez a látásról

A jövőben azt szeretné vizsgálni a kutatócsoport, hogyan tér el az agyban kialakuló kép a valóságtól. Az idegrendszer ugyanis nem egyszerűen „lemásolja” a külvilágot, hanem át is alakítja az érzékszervi információkat. A kutatók szerint a módszer segíthet jobban megérteni, hogyan működik a látás, és hogyan építi fel az agy a körülöttünk lévő világról alkotott belső képet – írja a Medical Xpress.