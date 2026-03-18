Ne halogassuk: ekkor válhat életmentővé a fogászati kezelés

A fogászati problémákat sokan elszigetelt gondként kezelik, pedig egyre több bizonyíték utal arra, hogy a száj egészsége szorosan összefügg a teljes szervezet működésével. Egy új klinikai vizsgálat azt mutatja, hogy a fogak gyökérkezelése a szív- és anyagcsere-egészségre is hatással lehet.

Egy új klinikai vizsgálat azt mutatja, hogy a fogak egészsége a szív- és anyagcsere-egészségre is hatással lehet

Hogyan befolyásolják a fogak az egész szervezetet?

A kutatók szerint a fertőzött fogak nemcsak helyi problémát jelentenek.

Az ilyen gyulladások során baktériumok juthatnak a véráramba, amelyek az egész testben gyulladásos folyamatokat indíthatnak el.

Ez a gyulladás kapcsolatba hozható szívbetegségek kialakulásával, valamint a vércukorszint szabályozásának zavarával. A vizsgálat egyik legfontosabb felismerése, hogy a szájban zajló folyamatok közvetlenül hatnak a szervezet anyagcseréjére.

Milyen javulást tapasztaltak a kezelés után?

A kutatás során 65 beteget követtek két éven keresztül, akik gyökérkezelésen estek át. Az eredmények több szempontból is kedvező változásokat mutattak.

A vércukorszint jelentősen csökkent, ami fontos a cukorbetegség kockázatának mérséklésében.

Emellett javult a vérzsírok, például a koleszterin szintje is, amely kulcsszerepet játszik a szív egészségében.

A gyulladásos markerek szintje szintén csökkent, ami arra utal, hogy a szervezet terhelése mérséklődött a fertőzés megszüntetése után.

Miért lehet ennyire fontos egy gyökérkezelés?

A gyökércsatorna-fertőzés egy viszonylag gyakori állapot, amelyet sokszor alábecsülnek. A mostani eredmények azonban azt mutatják, hogy a kezelés nemcsak a fog megmentéséről szól. A fertőzés megszüntetésével csökkenhet a szervezetben keringő káros baktériumok száma, így mérséklődhet a gyulladás és az abból fakadó kockázatok is. A kutatók szerint a jövőben fontos lehet, hogy az orvosok és a fogorvosok együtt figyeljék a betegek állapotát, és ne külön kezeljék a szájüregi és az általános egészségügyi problémákat.

Mit jelent ez a jövő egészségügyére nézve?

Bár további vizsgálatokra van szükség, az eredmények arra utalnak, hogy a fogászati kezelések szerepe jóval túlmutat a száj egészségén. A kutatás új irányt nyithat az úgynevezett holisztikus gyógyászatban, ahol a test különböző rendszereit egységként vizsgálják. Egy egyszerű beavatkozás így akár komoly betegségek megelőzésében is szerepet kaphat - számolt be a Science Daily.