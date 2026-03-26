Ettől lehet a foga hófehér és egészséges egyszerre

Egy új típusú fogfehérítő port mutat be egy, az ACS Nano folyóiratban megjelent tanulmány. A kutatók célja az volt, hogy kiváltsák a hagyományos, peroxid alapú fogfehérítő módszereket, amelyek bár hatékonyak, hosszú távon károsíthatják a fogzománcot. A por egy elektromos fogkefével együtt működik, és a fehérítésen túl egyéb előnyei is lehetnek a hagyományos fogkrémekhez képest.

„Csoda fogport” fejlesztettek a kutatók: egyszerre fehérít és regenerál, ellentétben a hagyományos fehérítő fogkrémek roncsoló hatásával

Hogyan működik az új „fogkrém”?

A fejlesztés alapja egy különleges, piezoelektromos anyagból készült por. Ez azt jelenti, hogy a fogkefe rezgése hatására elektromos töltés keletkezik benne, ami kémiai reakciót indít el. Ezek a reakciók úgynevezett reaktív oxigénformákat (ROS) hoznak létre, amelyek lebontják az elszíneződést okozó molekulákat. A hagyományos módszerekhez képest az a különbség, hogy itt a folyamat csak akkor indul be, amikor a fogkefe működik, így jobban szabályozható a folyamat.

Valóban fehérebbek lesznek a fogak?

A laboratóriumi kísérletek során kávéval és teával elszínezett emberi fogakat vizsgáltak. Az eredmények szerint már négy óra után látható volt a világosodás, 12 óra elteltével pedig a fogak közel 50 százalékkal fehérebbek lettek a kontrollcsoporthoz képest. Ez jelentős különbség, különösen úgy, hogy a kezelés nem roncsolta a fogak felszínét.

Képes javítani is a fogzománcot?

Azt is kimutatták a kutatók, hogy a por nemcsak tisztít, hanem segíti a fogak regenerálódását is. Az anyagban található kalcium-, stroncium- és báriumionok lerakódnak a fog felszínén, és hozzájárulnak a zománc és a dentin helyreállításához. Ez különösen fontos, hisz a hagyományos fehérítők gyakran épp az ellenkező hatást váltják ki, roncsolják a fogak felületét.

Milyen hatással van a száj egészségére?

Magas cukortartalmú étrenden tartott patkányokon is tesztelték az anyagot. Napi egyperces használat mellett négy hét alatt csökkent a szájban a káros baktériumok – például a Staphylococcus aureus és a Porphyromonas gingivalis – aránya, valamint a gyulladás mértéke is. Ez arra utal, hogy a fejlesztés nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi előnyökkel is járhat.